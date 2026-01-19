"Srbi će uraditi najsrpskiju stvar i izgubiti od Austrije": Poznati novinar pobjesneo zbog srpskih rukometaša

Poznati poljski rukometni novinar Macej Vojs nije bio srećan kada je vidio kako igra Poljska na Evropskom prvenstvu. A kada je vidio pobjedu Srbije nad Njemačkom, ništa mu nije bilo jasno.

Izvor: MN Press/Youtube/ORLEN Superliga

Srbija je u pripremama za Evropsko prvenstvo u rukometu odigrala samo dva meča i nijedan nije pobijedila. Igrala je sa Poljacima iza zatvorenih vrata i poslije jednog remija i jednog poraza stigla je u Herning. Tu je poražena od Španije, a zatim je savladala Njemačku, što je šokiralo poljsku javnost.

Poznati poljski rukometni komentator i novinar Macej Vojs bio je iznenađen rezultatima Poljske i Srbije na Evropskom šampionatu, a uz to je prognozirao poraz Srbije u meču sa Austrijom.

"Poljska - Srbija 33:32, Poljska - Srbija 32:32, Srbija - Njemačka 30:27. Ne razumijem više rukomet uopšte. A sada ono što zovu 'smjela prognoza': Srbija će uraditi tipično srpsku stvar u ponedeljak i izgubiće od Austrije", napisao je Vojs.

Polska - Serbia 33:32

Polska - Serbia 32:32

Serbia - Niemcy 30:27



Ja nic nie rozumiem już z piłki ręcznej.



A teraz, tzw. "bold prediction": Serbia zrobi w poniedziałek typową Serbię i przegra z Austrią. — Maciej Wojs (@m_wojs)January 17, 2026

Šta toliko čudi Poljaka?

To što je Poljska pobijedila Srbiju na pripremama, a sada ne može nikoga. Srbija jeste ostavila dosta blijed utisak na otvaranju protiv Španije kada smo poraženi 29:27 (19:15), ali protiv Nijemaca je srpski tim izgledao impresivno u drugom poluvremenu i pobijedio je 30:27 (13:17). Poljaci, nekada velesila, sada su jako loši. Već sada su ispali iz takmičenja i meč sa Italijom biće im samo utješni.

Prvo ih je savladala Mađarska 29:21 (14:10), a onda je od Poljaka bolji bio i Island sa 31:23 (13:10) i ni u jednom meču nisu izgledali dovoljno dobri da priprijete rivalu. Svoj posljednji meč u grupi igraju u utorak od 18 časova.