Brutalan tekst hrvatskog istoričara o Tompsonu na Euru: "Toliko su ogrezli, da im nije jasno šta je sporno"

Poznati hrvatski istoričar Dragan Markovina napisao je tekst o nedavnim dešavanjima na Evropskom prvenstvu u rukometu gdje je izbio pravi skandal oko puštanja pjesama Marka Perkovića Tompsona.

Izvor: MATHILDA SCHULER/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

EHF je zabravio Hrvatima da puštaju Tompsona na Evropskom prvenstvu u rukometu, ali se to ipak desilo i u Švedskoj smo čuli njegovu pesmu "Ako ne znaš što je bilo" nakon nekih golova u meču sa Gruzijom.

MONDO je kontaktirao EHF u vezi ovoga i dobio reakciju, a reakcije dolaze i iz Hrvatske. Istoričar Dragan Markovina, nekadašnji profesor Filozofskog fakulteta u Splitu napisao je tekst pod naslovom "U Švedskoj znaju što je bilo" o ovom incidentu.

"Tuđmanova Hrvatska bila je na korak do međunarodnih sankcija i potpune izolacije, u prvom redu zbog logora za Bošnjake u Hercegovini. I tek je činjenicom da je tada novoimenovani ministar spoljnih poslova Mate Granić ozbiljno shvatio upozorenja oko toga što slijedi i da je Hrvatskoj, uprkos Tuđmanovom suštinskom odbijanju zapadnih vrednosti, bilo stalo da ne bude odbačena od Zapada, ti su logori ipak zatvoreni", počinje svoj tekst Dragan Markovina.

On u njemu piše o istoriji tih logora i njihovom krajnjem ukidanju, a istakao je da je upravo veliki dio onih koji su bili u tim logorima završio u - Švedskoj gdje sada Hrvati igraju. A u Tompsonovoj pjesmi centralno mjesto imaju Hercegovina i Mostar.

"Ovo sve pišem zbog toga što je dobar dio Bošnjaka iz Hercegovine završio u izbeglištvu u skandinavskim zemljama, što znači i u Švedskoj, a kao reakciju na informaciju koju smo dobili iz curopske rukometne federacije, o tome da se skandal s puštanjem Tompsonove pjesme "Ako ne znaš što je bilo", više neće ponoviti. Ujedno smo saznali i da se dio publike pobunio, da su iz hrvatske reprezentacije uporno insistirali na njoj, ali da ta pjesma ne odražava vrijednosti za koje se zalaže europski rukomet", navodi Markovina za "Peščanik".

"Njima nije jasno šta je problem"

Vidi opis Brutalan tekst hrvatskog istoričara o Tompsonu na Euru: "Toliko su ogrezli, da im nije jasno šta je sporno" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Andreas Hillergren/TT NEWS AGENCY Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Andreas Hillergren/TT NEWS AGENCY Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Andreas Hillergren/TT NEWS AGENCY Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Andreas Hillergren/TT NEWS AGENCY Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Andreas Hillergren/TT NEWS AGENCY Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Andreas Hillergren/TT NEWS AGENCY Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Andreas Hillergren/TT NEWS AGENCY Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Andreas Hillergren/TT NEWS AGENCY Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Andreas Hillergren/TT NEWS AGENCY Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Andreas Hillergren/TT NEWS AGENCY Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Andreas Hillergren/TT NEWS AGENCY Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Andreas Hillergren/TT NEWS AGENCY Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Andreas Hillergren/TT NEWS AGENCY Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Andreas Hillergren/TT NEWS AGENCY Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Andreas Hillergren/TT NEWS AGENCY Br. slika: 15 15 / 15 AD

Istakao je Markovina da igračima Hrvatske očigledno nije jasno u čemu je problem kada se ovakve pjesme puštaju sa razglasa.

"Ovo je inače jedna od boljih vijesti u posljednje vrijeme i pokazuje dvije stvari. Prva je da je nemoguće održavati strukturalnu laž o istorijskim događajima, čak niti u samoj nacionalističkoj partijskoj državi, a kamo li izvan njenih granica. A druga je da je današnja Hrvatska do te mjere ogrezla u vlastitu provincijalnost, samodostatnost i skučenost horizonta, da ovima iz reprezentacije očito nikako nije jasno u čemu je problem", piše Markovina.

On je na kraju pomenuo i Džoa Šimunića i njegove ispade kada se žalio Evrospkog sudu za ljudska prava zbog ustaškog pozdrava.

"Pokušajmo sada zamisliti kako se osjećaju Bošnjaci, koji su u međuvremenu postali državljani Švedske, kad čuju ovakvo falsifikovanje prošlosti i vlastitih patnji, a zatim pokušajmo zamisliti do koje mjere su u hrvatskoj reprezentaciji, kao i u dobrom dijelu hrvatskog društva, ne samo bez bilo kakvog osjećaja za ljudskost i pravdu, nego su i potpuno vakcinisani od bilo kakvog kritičkog odmaka od nacionalističke mitologije i daleko od bilo kakvog smeštanja sebe u međunarodni kontekst. Ovo odsutstvo bilo kakvog osjećaja i razumijevanja svijeta je u rangu Šimunićeve tužbe Evropskom sudu za ljudska prava zbog suspenzije jer je skandirao ustaški pozdrav", istakao je Markovina.