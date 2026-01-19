Đoković pomenuo Boga zbog vaterpola i rukometa: Ovu njegovu poruku moraju da čuju srpski sportisti

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković pomenuo je Boga dok je pričao o vaterpolistima i rukometašima.

Izvor: YouTube/Australian open/printscreen

Novak Đoković je pobijedio na prvom meču na Australijan openu, a u Melburnu nije pričao samo o svojim uspjesima. Najbolji teniser svih vremena i najbolji srpski sportista iskoristio je priliku da pošalje poruku reprezentacijama Srbije u vaterpolu i rukometu, nakon njihovih velikih pobjeda u prethodnim danima.

Naravno, Novak Đoković je ponovo istakao da se on osjeća posebno na velike praznike, da se sve dešava sa razlogom i ponovio riječi sa terena - ponovo je pomenuo Boga! Veliki sportista želi mnogo sreće srpskim igračima u rukometu i vaterpolu, pa i da odu do samog kraja i okite se medaljama!

"Slava Bogu... Bog se javi. Veliki je praznik, osjeća se uvijek posebnost tog dana, nekako uvijek tokom karijere i života ozbiljno shvatao simboliku, mislim da se sve dešava sa razlogom. Nije slučajno ni što su vaterpolisti pobijedili svoje najveće rivale Mađare baš na taj dan", rekao je Đoković.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena nije zaboravio ni rukometnu reprezentaciju, koja takođe učestvuje na Evropskom prvenstvu, ali daleko od kuće. Rukometaši igraju na sjeveru Evrope, a pobjeda nad Njemačkom je bila baš značajna za srpski tim.

"Srećno i rukometašima, čestitam im na velikoj pobjedi nad Njemačkom! Pratim, mnogo mi je drago. Vaterpolo jeste najtrofeniji sport već nekoliko decenija, ali u rukometu se sada vraćamo na velika vrata, čekali smo dugo na takav jedan uspjeh, pobijedili smo veliku naciju. Pratim i jedne i druge i uz božju pomoć da svi trijumfujemo do kraja", poručio je srpski as.

Podsjećamo, Novak Đoković je u prvom kolu Australijan opena bez većih problema pobijedio španskog igrača Pedra Martineza, a to mu je bio 100. trijumf na grend slemu u Melburnu. Naredni protivnik srpskog tenisera biće italijanski igrač Frančesko Maestreli.