Čitaoci reporteri

Novak Đoković nakon dominantne pobjede u Melburnu: "Ovo je poruka mojim rivalima"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Prva izjava Novaka Đokovića nakon pobjede nad Pedrom Martinezom na Australijan openu.

Novak djokovic ovo je poruka mojim rivalima u australiji Izvor: Eurosport/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Australijan opena pošto je danas bez ikakvih problema pobijedio Pedra Martineza. Dominirao je Nole kao u najboljim danima i za samo dva sata izbacio Španca od koga je bio bolji u tri seta (6:3, 6:2 i 6:2), zakazavši tako duel sa kvalifikantom Frančeskom Maestrelijem.

Raspoložen je bio Đoković zbog prikazane igre, i svoje stote pobjede na Australijan openu, a zna i da su ga pažljivo pratili i oni koji pretenduju na trofej u Melburnu. Zna da je ovo i direktna poruka njima.

"Uvijek se dobro osjećam na početku turnira, vidjećemo kako ću biti, večeras nemam na šta da se žalim. Dobro sam servirao i dobro je ovako početi turnir na dobar način, poslati sebi signal i svima ostalima u žrijebu koji vas gledaju. Sada imam dva dana da odmorim, svaki trenutak koristim da se odmorim i budem spreman za sljedeći izazov", rekao je Đoković obraćajući se na terenu u Melburnu gdje je prvo rekao "Bog se javi".

Nasmijao se Đoković kada su mu pustili snimak iz 2008. godine, kada je prvi put osvojio Australijan open, kada se prisjetio i kakvo tijelo je imao. Istakao je da ga voli i sada, ali da je mnogo starije... 

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

"Volio bih da opet imam takvo tijelo, ne zbog plaže, nego funkcionalosti na terenu. Srećan sam sada, stvari su drugačije. Jesam li već rekao da volim svoje tijelo ha-ha?", rekao je Đoković koji je potom upitan da li nekada ima vremena da sjedne i razmisli o svojoj nevjerovatnoj karijeri kao i kako je došao do svih ovih rekorda.


"Sve češće mislim o tome, što je kraj bliže, nego početak. Mnogo toga mi prolazi kroz glavu, ali ne jer ne dozvoljavam sebi da se predugo družim s tim mislima. To je tenis, stalno su neki novi turniri u pitanju, čim počne nova sezona - novi je izazov pred vama. Stalno razmišljate o tome da se pripremite za sljedeći turnir, nemate vremena da mislite o tome. Kada jednog dana završim karijeru i popijem koktel na plaži, razmišljaću o tome", zaključio je Nole.

Kako izgleda Novakov dalji put?

Bilo je iznenađenja u dijelu žrijeba Novaka Đokovića do sada na Australijan openu, pa nje došlo do manjih promjena u projekciji, odnosno početak turnira mu je olakšan.

  • 1. kolo - Pedro Martinez
  • 2. kolo - Frančesko Maestreli
  • 3. kolo - Botik van de Zandshulp ili Jungčeng Šang
  • 4. kolo - Jakub Menšik, Talon Grikspor, Hubert Hurkač
  • Četvrtfinale - Tejlor Fric, Lorenco Museti, Stefanos Sicipas, Jiri Lehečka
  • Polufinale - Janik Siner, Ben Šelton, Kasper Rud
  • Finale - Karlos Alkaraz, Saša Zverev, Danil Medvedev, Aleks de Minor

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:30
Novak Ðoković se prekrstio i izvinio
Izvor: Izvor:Eurosport
Izvor: Izvor:Eurosport

(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković Tenis Australijan open

