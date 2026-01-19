Novak Đoković nakon dominantne pobjede u Melburnu: "Ovo je poruka mojim rivalima"

Prva izjava Novaka Đokovića nakon pobjede nad Pedrom Martinezom na Australijan openu.

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Australijan opena pošto je danas bez ikakvih problema pobijedio Pedra Martineza. Dominirao je Nole kao u najboljim danima i za samo dva sata izbacio Španca od koga je bio bolji u tri seta (6:3, 6:2 i 6:2), zakazavši tako duel sa kvalifikantom Frančeskom Maestrelijem.

Raspoložen je bio Đoković zbog prikazane igre, i svoje stote pobjede na Australijan openu, a zna i da su ga pažljivo pratili i oni koji pretenduju na trofej u Melburnu. Zna da je ovo i direktna poruka njima.

"Uvijek se dobro osjećam na početku turnira, vidjećemo kako ću biti, večeras nemam na šta da se žalim. Dobro sam servirao i dobro je ovako početi turnir na dobar način, poslati sebi signal i svima ostalima u žrijebu koji vas gledaju. Sada imam dva dana da odmorim, svaki trenutak koristim da se odmorim i budem spreman za sljedeći izazov", rekao je Đoković obraćajući se na terenu u Melburnu gdje je prvo rekao "Bog se javi".

Nasmijao se Đoković kada su mu pustili snimak iz 2008. godine, kada je prvi put osvojio Australijan open, kada se prisjetio i kakvo tijelo je imao. Istakao je da ga voli i sada, ali da je mnogo starije...

"Volio bih da opet imam takvo tijelo, ne zbog plaže, nego funkcionalosti na terenu. Srećan sam sada, stvari su drugačije. Jesam li već rekao da volim svoje tijelo ha-ha?", rekao je Đoković koji je potom upitan da li nekada ima vremena da sjedne i razmisli o svojoj nevjerovatnoj karijeri kao i kako je došao do svih ovih rekorda.

"Sve češće mislim o tome, što je kraj bliže, nego početak. Mnogo toga mi prolazi kroz glavu, ali ne jer ne dozvoljavam sebi da se predugo družim s tim mislima. To je tenis, stalno su neki novi turniri u pitanju, čim počne nova sezona - novi je izazov pred vama. Stalno razmišljate o tome da se pripremite za sljedeći turnir, nemate vremena da mislite o tome. Kada jednog dana završim karijeru i popijem koktel na plaži, razmišljaću o tome", zaključio je Nole.

Kako izgleda Novakov dalji put?

Bilo je iznenađenja u dijelu žrijeba Novaka Đokovića do sada na Australijan openu, pa nje došlo do manjih promjena u projekciji, odnosno početak turnira mu je olakšan.

1. kolo - Pedro Martinez

2. kolo - Frančesko Maestreli

3. kolo - Botik van de Zandshulp ili Jungčeng Šang

4. kolo - Jakub Menšik, Talon Grikspor, Hubert Hurkač

Četvrtfinale - Tejlor Fric, Lorenco Museti, Stefanos Sicipas, Jiri Lehečka

Polufinale - Janik Siner, Ben Šelton, Kasper Rud

Finale - Karlos Alkaraz, Saša Zverev, Danil Medvedev, Aleks de Minor

