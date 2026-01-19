"Bog se javi": Đoković razbio Španca, pa poslao poruku Srbima

Novak Đoković čestitao je pravoslavnim vjernicima veliki praznik.

Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković savladao je Španca Pedra Martineza u prvom kolu Australijan Opena, što mu je jubilarna 100. pobeda na prvom grend slemu u sezoni. Srpski as je odigrao impresivnu partiju i odagnao sve dileme oko fizičke i mentalne spremnosti poslije duže pauze. U prvom komentaru poslije meča nije zaboravio da čestita Bogojavljenje svim pravoslavnim vjernicima.

"Bog se javi, svima želim srećno Bogojavljenje", rekao je Đoković u uvodu razgovora za Džimijem Kurijerom i dodao:

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

"Mnogo toga mi je dao ovaj teren ovdje u posljednjih 20 godina, nadam se da ste uživali".

Kurijer ga je podsjetio da slavi novi jubilej u Melburnu - 100 pobjedu! "Hvala vam. Šta da kažem, lijepo zvuči, lijepo je biti senturion. Uvijek dajem sve od sebe kada sam na terenu, to što ispisujem istoriju je lijepa vijest za mene, sada sam u poziciji da mogu da ispisujem istoriju i tada obično igram najbolji tenis. igrao sam na početku svoje karijere protiv ljudi koji su mi govorili da ciljam daleko, da ne sagorim brzo, da brinem o tijelu i umu, da što duže igram. Blagoslov je igrati još i hvala vam što ste bili tu", rekao je zadovoljni Nole.