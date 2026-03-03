Trinkijeri "krade" igrača Partizanu?

Grčki košarkaš Nik Kalates navodno je velika želja Andree Trinkijerija koji će preuzeti PAOK.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški svijet uzdrmala je vijest da je Andrea Trinkijeri postao trener PAOK-a iz Soluna. Italijanski strateg dolaskom u Grčku najavio je velike ambicije kluba, a sada se pojavila i vijest da je iskusni plejmejker Nik Kalates velika želja Trinkijerija i crno-bijelih iz Soluna.

PAOK je i u novoj sezoni pokazao da ima visoke ambicije, a po dolasku novog vlasnika sve glasnije se priča o odlasku u NBA Evropu ili Evroligu. Kakvi su dalji koraci PAOK-a još nije definisano, ali zvučna imena govore sama za sebe. U timu je već Patrik Beverli, a tu su i Timi Alen i Brin Tajri, a mogao bi se naći i Nik Kalates, kako javlja "Sport Dog".

Budžet crno-bijelih iz Soluna biće proširen, a dolazak iskusnog evroligaškog trenera još jednom naglašava da su želje novog vlasnika Aristotelisa Mistakidisa u potpunosti opravdane. Tim koji broji veliki broj grčkih igrača mogao bi da dovede još nekog, a pravi izbor bio bi Nik Kalates, koji pokazuje sjajne partije u Partizanu. Iako ima 37 iskustvo Grka je mnogo važnije od mladosti bilo kog u timu.

"Većina igrača koji će biti dovedeni biće ili igrači Evrolige ili NBA igrači. Želite neke primjere? PAOK bi vrlo lako mogao da dovede Nika Kalatesa kako bi ojačao grčko jezgro, između ostalog. Kalates ima 37 godina, ali je zagarantovano da će biti jedan od tri plejmejkera ​​u timu. A kao što smo pomenuli, on je Grk", navodi se u tekstu.

"PAOK bi mogao da dovede i američkog centra Dejvida Mekormarka koji ima sjajnu sezonu u Bajernu", dodaje se.

U tekstu se takođe navodi i da možda velika imena iz Evrolige nisu dostupna timu iz Soluna, ali neki od NBA igrača jesu i njih će Mistakis dovesti u tim.

