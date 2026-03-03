"Ja sam teški kokainski zavisnik": Miljenik navijača Holandije šokirao javnost i priznao sve

Bivši holandski fudbaler Daril Janmat priznao da je zbog prekida karijere razvio zavisnost prema kokainu i da se zbog toga kaje.

Nekadašnji reprezentativac Holandije Daril Janmat (36) priznao je da je bio zavisnik od kokaina. U razgovoru za nizozemski list "AD", uoči premijere dokumentarnog filma "Pravi muškarci ne plaču" koji se bavi mentalnim zdravljem sportista, priznao je da je sve počelo zbog teške povrede koljena kada je morao da prekine igračku karijeru.

Povrede su ga potpuno uništile i već sa 30 godina morao je da ode iz Premijer lige, u kojoj je godinama igrao, a karijeru je završio u ADO Den Hagu 2022. godine, nakon što je odigrao samo 13 mečeva za dve sezone.

"Bio sam na dnu, stvarno na samom dnu", rekao je Janmat koji se povukao sa samo 33 godine i nije znao šta da radi bez fudbala u svom životu:

"Imam troje djece koja takođe sve čuju i pročitaju. Ne mogu i ne želim da ulazim u sve detalje, ali moja zavisnost od kokaina prouzrokovala je ogromne probleme mojoj porodici."

"Sve je počelo zbog povrede"

Holanđanin kaže da je povreda zbog koje je morao da prekine karijeru bila "okidač" da se preda drogama, što sebi do dana današnjeg ne može da oprosti i upozorava mlade da ne krenu njegovim putem.

"Toliko sam još htio da igram, ali povreda koljena sve je uništila. Moja karijera je bila gotova. Nisam mogao da se nosim sa tim", priznaje Janmat i kaže da mu nije pomoglo ni to što je odmah po završetku karijere postao tehnički direktor:

"Kao igraču, sve je organizovano. Živiš od treninga do treninga, od utakmice do utakmice. Kad je sve to nestalo, a ja se kao tehnički direktor nisam osećao na pravom mestu, stvari su krenule po zlu. I to gadno po zlu".

"Počeo sam da lažem ljudima koje volim. To je strašno. Povrijedio sam puno ljudi i kajem se zbog toga", naglasio je Holanđanin.

Nekada sjajni desni bek počeo je karijeru upravo u ADO Den Hagu, gdje je preko Herenvena i Fejnorda stigao do Premijer lige. Najdublji trag ostavio je u Njukasl junajtedu, gde je bio standardan dvije sezone, a zatim je još četiri igrao za Votford, prije teške povrede koljena. Pamtimo ga kao standardnog u zadnjoj liniji Holandije na Svjetskom prvenstvu 2014. godine, kada su "lale" osvojile treće mjesto.

