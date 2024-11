Sergej Barbarez nakon remija sa Holandijom: Krio sam bol od igrača BiH, ova Liga nacija su prevelike cipele za nas

Bosna i Hercegovina se psihički podigla nakon debakla u Njemačkoj (0:7) i u utorak uveče remizirala protiv Holandije (1:1) na zeničkom Bilinom polju u posljednjem kolu Lige nacija.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

"Zmajevi" su ispali u B diviziju ovog takmičenja, ali su u Zenici uspjeli da vrate nadu u bolju budućnost.

Sergej Barbarez je poslije meča razgovarao za BHT 1 i priznao da mu je poslije "sedmice" u Frajburgu bilo jako teško.

"Bilo je teško ova posljednja tri dana. I mene je ovaj poraz protiv Njemačke zabolio, pokušao sam to sakriti od ovih momaka. No, jasno je da je bilo teško i meni, jer volim ovu zemlju. Uvijek pričam o našoj mladoj ekipi, ako izuzmemo Džeku i Bičakčića, mi smo brutalno mladi. Zadovoljstvo je raditi sa ovim mladim momcima, ponosan sam na njih. I da smo danas izgubili istim rezultatom, ne bih njih pustio niz vodu. Bio sam malo glasniji, bilo je emocija, ja sam emotivan, volim ovu državu. Rekao sam im svašta iza zatvorenih vrata, ali to ostaje među nama. Mi moramo kroz voljni momenat da se identifikujemo. Momcima sam čestitao na tome, i oni zbog toga zaslužuje sve čestitke danas. Oni su danas pokazali voljni momenat, to je najbitnije", rekao je Barbarez.

Prema njegovim riječima, odmaranje Edina Džeke i Amara Dedića u prethodnom duelu je bio dobar potez s obzirom da su njih dvojica večeras odigrali odličnu utakmicu.

"Dedić nije igrao tri sedmice, Bajraktarević nije imao trening mjesec dana. To je nešto o čemu trener mora voditi računa. Sa Džekom i Dedićem sam dogovorio da odmore prošlu utakmicu, i mislim da je to bio pun pogodak", poručio je selektor.

Barbarez je istakao da "zmajevi" ipak u ovom trenutku nisu dorasli da igraju A grupu Lige nacija.

"Realno, ove cipele su za nas bile broj veće. Ipak, ovih šest utakmica je bio razlog što sam ja preuzeo reprezentaciju. Nijemci su trenutno možda najbolja ekipa na svijetu. Vidite razliku između njih i Nizozemaca. Nijemci kada krenu naprijed, mlada ekipa to jako teško može izdržati", istakao je Barbarez.

Na kraju je ponovio da vjeruje u svoj tim.

"Uvjeren sam 100 % da možemo napraviti rezultat, ne bih bio ovdje da nisam, ne bih radio protiv sebe, protiv ove zemlje, protiv ovih momaka. Momenat je sigurno sada dobar, idemo dalje, imamo podršku čitavog saveza. I da nismo večeras osvojili bod, voljni momenat je bio na mjestu i to je dobar temelj za budućnost", zaključio je selektor BiH.

(MONDO)