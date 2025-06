Perica Ognjenović predstavljen u Rudaru! Da li sanja o klupi Zvezde? "Nije to nikakva tajna..."!

"Rudar mi daje motiv, ako budem dobro radio ovdje vjerujem da će biti i primijećeno, a Bože moj koji će dalje biti putevi vidjećemo", rekao je Perica Ognjenović nakon imenovanja za novog trenera prijedorskog Rudara.

Novi premijerligaš BIH Rudar Prijedor u povratničku sezonu ulazi sa novim trenerom, a to je proslavljeni fudbaler Perica Ognjenović.

Legenda Crvene zvezde i nekadašnji fudbaler Real Madrida u srijedu je i zvanično predstavljen na Gradskom stadionu u Prijedoru kao šef struke što je njegov zvanično treći samostalni trenerski posao, a de facto drugi klub u kojem će voditi ekipu.

"Hvala upravi Rudara koja me imenovala za šefa stručnog štaba. Pred nama je stvarno težak zadatak, uhvatili smo se svi u koštac sa time, svi zajedničkim snagama radimo na tome da dovedemo Rudar na nivo na kojem treba da bude u ovoj godini. Cilj je opstanak u ligi, što je i prirodno za klub koji ulazi u Premijer ligu iz Prve lige. Dosta je faktora koji su bili iznanađujući i za klub, pošto nije očekivao da će se takmičiti u ligi, a i za mene kao trenera što se tiče igračkog kadra. Naravno da smo malo u problemima, ostaje nam četiri i po, pet nedelja priprema što je malo za relativno novu ekipu koju definitivno očekuje rekonstrukcija. Razlika između Premijer lige BIH i Prve lige RS je velika", bile su prve riječi Perice Ognjenovića na predstavljanju...

"Posao je zahtjevan, ali mi smo optimisti, da nismo optimisti ne bismo se ni hvatali u koštac sa ovim stvarimo. Uradićemo sve da reprezentujemo Rudar kako treba. Ja sam iz generacije koja pamti i cijeni istoriju Rudara tako da ćemo se truditi da budemo na nivou toga", istakao je legendardni fudbaler Crvene zvezde.

Ovo je istovremeno i njegov povratak, ali i debi u bh. fudbalu. Naime, Ognjenović je u martu 2020. godine preuzeo ekipu Zvijezde 09, ali je tada sezona prekinuta zbog pandemije korona virusa, klub je morao da preseli u niži rang, pa je tri mjeseca kasnije saradnja i zvanično raskinuta i to bez ijedne utakmice na klupi ekipe iz Etno sela Stanišići.

"Malo sam se nasmijao, jer kod nas je popravni kada uradiš nešto loše, valjda. Čitam u novinama kažu 'Perica ima popravni', a šta da popravljam kad nisam ni radio u tom klubu uopšte?! Crvenu zvezdu, pardon, Zvijezdu 09 sam preuzeo u vrijeme korone, mislim da smo odradili samo dva ili tri treninga. Okolnosti su bile takve da nismo mogli da nastavimo, jer Zvijezda je nastavila u nižoj ligi narednu sezonu, nije bilo u interesu ni mom ni kluba da ostanem tamo. Ovo će stvarno biri moj debi u bh. ligi. Nadamo se svi dobrome, optimisti, radićemo maksimalno, pa vidjećemo šta stignemo".

Proslavljeni fudbaler je relativno nov u trenerskim vodama, radio je još polusezonu u Metalistu iz Harkova, pa je angažman u Premijer ligi BIH prilika za dokazivanje, što on sam i priznaje.

"Stvarno jeste prilika za dokazivanje. Uvijek prije nego što bilo šta prihvatim, trudim se da to bude nešto što mi daje motiv. Iskreno, Rudar mi daje motiv, ako budem dobro radio ovdje vjerujem da će biti i primijećemno, a Bože moj koji će dalje biti putevi vidjećemo. Život me naučio kroz karijeru da stvarno da se dajem maksimalno svom klubu, praviti neke planove za dalje mislim da nije realno, trudiću se da radim najbolje što mogu“, rekao je on.

Da li je lapsus sa početka konferencije kada je pomenuo Crvenu zvezdu slučajnost ili je potvrda želi da se nakon igranja za najtrofejniji srpski klub jednog dana nađe i na klupi crveno-bijelih?

"Nije to nikakva tajna, to je moj klub, to je kub kojem sam poklonio najbolje godine moje igračke karijere. Uvijek je prisutan u mojim mislima, da li će se to jednog dana desiti, da li neće, ne bih toliko daleko, a naravno da je srce uz Zvezdu", odgovorio je miljenik Marakane.

Trebaće u mu i malo sreće, a posmatrajući njegovu karijeru, često mu je ona i nedostajala. Nakon senzacionalnog transfera iz Crvene zvezde u Real Madrid, povreda i promjene trenera omele su ga u namjeri da ostavi značajniji trag u "kraljevskom klubu", povrede su ga pratile i dalje tokom karijere, a pehovi su nastavljeni i kada je otišao u trenerske vode.

Metalist iz Harkova vodio je u neobičnim uslovima, neposredno nakon izbijanja rata u Ukrajini, Zvijezdu 09 nije ni vodio na nekoj zvaničnoj utakmici jer je izbila pandemija korona virusa, Rudar Prijedor je preuzeo nakon što je klub pomalo i neplanirano promovisan u Premijer ligu BIH. Sada je potrebno i da ga možda konačno napusti taj "maler" koji ga je pratio.

"Zavisi sve kako ćovjek gleda na stvari. Slažem se s vama, u životu uvijek može biti gore, ali može biti i gore. Ja sam optimista, došao sam u Rudar da napravim velike stvari, da nisam optimista i to ne mislim ne bih ni dolazio. Daćemo sve od sebe, obećavati velike stvari ne treba, život me uči da ne treba tako. Uradićemo sve, a nadam se da će Rudar moći da se ponosi svojim rezultatima, igrama..."

Svjestan je Ognjenović činjenice da će svoj trenerski rad morati i da prilagodi okolnostima u kojima se nalazi, što se, istini za volju, na razlikuje mnogo ni od situacije u kojima su njegove kolege u mnogim drugim klubovima u BIH.

"Svi mi imamo neke stvari koje pripadaju našem karakteru kao treneri, a imamo i druge stvari koje se zovu okolnosti. Vidjećemo sa čime raspolažemo i prema tome ćemo graditi igru Rudara, jer to je jedina realna slika. Imate milion primjera trenera koji u jednom klubu rade na jedan, a u drugom na drugi način. Trudiću se da sve to uklopimo i nadamo se da će to donijeti uspjeh", poručio je novi trener Rudar Prijedora.

Predsjednik Upravnog odbora Rudar Prijedora Aleksandar Savić nada se da će ekipa žuto-plavih nizati uspjehe sa Pericom Ognjenovićem na kormilu.

"Prilikom našeg prvog susreta našem novom treneru Perici Ognjenoviću sam rekao da ako bude vodio ekipu kao što je igrao za Crvenu zvezdu mi ne sumnjamo u opstanak u Premijer ligi BIH. Koliko poznajem istoriju Rudara zadnjih godina, poslije Milka Đurovskog i Vlade Čapljića, da se drugi ne vrate, Perica Ognjenović je naše najveće ime", rekao je Savić.

On je dodao da klub nema luksuz da dovodi skupe igrače i da će dosta igrača iz prethodne sezone i dalje nositi dres Rudara, uz naravno određena pojačanja u dogovoru sa trenerom.

"Bili smo i prethodne sezone oslonjeni na domaće igrače i na domaće trenere, ali nakon poziva da igramo Premijer ligu bili smo malo izenađeni, moram da priznam, međutim, napravili smo lavovski posao da ispunimo uslove za licencu. Naravno da ćemo se oslanjati na domaći igrački kadar, jer mi nismo neki bogati klub koji može da dovodi skupe igrače. Ali, treba da dođe još nekoliko voih igrača, stigla su već trojica igrača iz Borca na pozajmicu, sosta igrača iz prethodnog sastava bi trebalo da ostane u klubu i da pokušaju da se izbore za mjesto u ekipi".

Mnogo posla urađeno je i tek treba da se uradi i kada je u pitanju infrastruktura. Postavljaju se reflektori, a biće tu još radova kako bi se ekipe, službena lica i posjetioca prijatno osjećali na Gradskom stadionu u Prijedoru.

"Očekujemo da ćemo do početka sezone završiti sav posao oko reflektora i nadam se kao predsjednik upravnog odbora da ćemo prvu domaćinsku utakmicu u PLBIH odigrati pod reflektorima, uz naravno podsjećanje da i termini svi zavise i od rasporeda TV prenosa", rekao je Savić.