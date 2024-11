Perica Ognjenović ima savjet za "Zvezdinog Mesija"

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Perica Ognjenović poslao je poruku Andriji Maksimoviću, sadašnjoj mladoj zvijezdi crveno-bijelih.

Andrija Maksimović (17) se našao na meti brojnih evropskih velikana, a njegov potencijalni transfer iz Crvene zvezde prokomentarisao je Perica Ognjenović, nekadašnji igrač crveno-bijelih, koji je kao relativno mlad otišao u Real Madrid.

"Kraljevski klub" se sada pominje i kao potencijalni novi tim "Zvezdinog Mesija".

"Svaki igrač, koliko god da je mlad, može osjetiti šta je za njega najbolje. Po mom mišljenju, trebalo bi da prati taj svoj unutrašnji osjećaj koji ima. Mislim da je to najbitnije. Nema nekog recepta šta bi igrač trebalo da radi, mislim na ono, trebaš u manji klub pa u veći... To sve lijepo izgleda na papiru, ali u stvarnom životu je to sve malo drugačije. Smatram da bi to kako igrač vidi sebe kroz fudbal trebalo da bude glavna stvar, da on treba sam da donese odluku, da vidi da li je ili nije spreman za iskorak", rekao je Ognjenović u intervjuu za "Glas Srpske".

On je u zimu 1999. godine sa "Marakane" prešao na "Santijago Bernabeu" za tada vrtoglavu sumu od osam miliona njemačkih maraka.

"Andrijina i moja situacija ne mogu da se porede. Ja sam u Zvezdi igrao četiri sezone kada sam otišao u Real, koji je mene kupovao kao nekog već gotovog igrača, a Andrija je veliki talenat. Real ili bilo koji drugi klub, ako ga želi, zna da je on mlad i da još mora da se razvija. Ako ga kupe vjerujem da imaju plan za njega i da će uložiti u njegov razvoj", dodao je Ognjenović, koji je s Realom osvojio Primeru, Superkup Španije i Ligu šampiona.

"Bio sam dio tima kad smo osvojili Ligu šampiona. Do polufinala sam bio sa ekipom. U četvrtfinalu sam igrao 15-20 minuta. Trebalo je da igram i u polufinalu od početka, ali ispriječila se povreda. Međutim, u prvenstvu sam uspio da odigram dvadesetak utakmica, tako da ću taj period pamtiti po lijepom", zaključio je Ognjenović.

