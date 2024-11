Igrao sa Pericom i Dekijem, a sad se divi "Mesiju": Biće veliki igrač, ali Zvezda da ne žuri da ga proda

Darko Anić za MONDO prokomentarisao slučaj mladog Andrije Maksimovića koji blista u dresu Crvene zvezde ove sezone.

Bivši fudbaler Crvene zvezde Darko Anić govorio je za MONDO pred utakmicu sa Barselonom u Ligi šampiona (srijeda, 21.00), pošto dobro zna kako se igra protiv Katalonaca... Bio je dio tima koji je 1996. godine "izašao na kraj" sa Barselonom i odolio joj usred Beograda, kada je bilo 1:1.

Na toj utakmici zablistao je Perica Ognjenović, tada tek 19-godišnjak, a ponovo navijači Zvezde gledaju u jednog tinedjžera i nadaju se da će pokazati "zube". U pitanju je naravno Andrija Maksimović o kome i Španci pišu uoči utakmice.

"Gledao sam uživo derbi protiv Partizana, bio sam na stadionu i za sve nas je bilo iznenađenje jer dobija šansu kao omladinac. Mali je odigrao tada dobro, zrelo, bez ikakve greške, opušteno, kao da igra već tri-četiri godine za prvi tim. Oduševio me je, ostavio je baš dobar utisak...", kazao je Darko Anić za MONDO i dodao da je gledao i ostale njegova utakmice u Superligi i Ligi šampiona, dodavši da je poslije Monaka bilo potrebno malo da se "povuče ručna".

"Veliki potencijal, biće veliki igrač, ali mislim da mu fali utakmica. Već protiv Barselone, volio bih da odluči, ali je i dalje sve rano. Kad smo mi igrali fudbal dolazili smo do dresa Zvezde preko Čačka ili Novog Sada, morao je da se zasluži dres Zvezde. Pa i Dejan Stanković i Perica Ognjenović su morali da igraju nekoliko sezona da bi došli do nivoa da ih cijela Evropa traži. Opet, kod Maksimovića mi je to malo brzo, ali ima kvalitet zbog kog mislim da može da bude veliki igrač. Volio bih da prođe još utakmica i da dobijemo dobru sliku", dodaje Anić.

Bivši fudbaler Zvezde da je protiv Intera u Milanu djelovao fenomenalno, dok je protiv Monaka bilo nešto lošije, sporo i nekonkretno, doduše kao čitava ekipa.

"Sigurno mu znači gol protiv Vojvodine, da mu da samopouzdanja. Mislim da mu treba utakmica i Zvezda ne treba da žuri sa njim, ko god zove i koja god je cijena. Zvezda nekad mora da zažmuri na cijenu, da ima vremena za mlade igrače. Da za dvije-tri godine ima tim od reprezentativaca, pravih igrača. Zvezda treba da teži ka tome. Vidjećemo protiv Barselone i u narednim evropskim mečevima pravi kvalitet i koliko Maksimović može da napravi", zaključio je Anić.