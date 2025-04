Student iz Zagreba promašio lako pitanje iz tenisa: Zbog Novaka Đokovića svi znaju odgovor

Pitanje o tenisu u kvizu "Tko želi biti milijunaš" očigledno je preteško u Hrvatskoj, dok bi zbog Novaka Đokovića u Srbiji svi znali odgovor.

Navijači u Srbiji tokom prethodnih dvadesetak godina upoznali su svaki teniski teren na svijetu zbog najboljeg igrača svih vremena Novaka Đokovića, pa se ovakvi kiksevi kod nas ne bi mogli desiti. U Hrvatskoj, sa druge strane, na putu da postanete milioner ili milijunaš može da vas zaustavi baš lako sportsko pitanje o tenisu.

Nakon što je voditelj pročitao pitanje "Na kojem grend slem turniru nijedan od terena nije nazvan po osobi?", student Matej Kikerec iz Zagreba je upao u problem. On nije znao odgovor, publika mu nimalo nije pomogla i na kraju je propustio ne samo šansu da bude milioner već i priliku da sa 5.000 evra ode iz emisije.

"Na Rolan Garosu jeste, čini mi se da je i na Vimbldonu. E sad...", rekao je takmičar, a voditelj Tarik Filipović predložio mu je da uzme pomoć publike, jedinu koja mu je preostala. "Htio bih bez publike da uspijem. Nije da pratim tenis toliko. A oni možda prate", rekao je student u ulozi takmičara. Odlučio se za pomoć publike, koja je neobično glasala.

Čak 79 odsto glasova dobio je US open, dok su preostala tri grend slem turnira dobila po sedam odsto glasova publike. Nakon što nije uspio da se prisjeti imena centralnih terena na sva četiri grend slema, Matej je odlučio da ne posluša publiku - odgovorio je Australijan open, a i US open je netačan odgovor. Jedini kompleks na kojem se tereni ne zovu po imenima ljudi je onaj u Londonu, na kojem se igra Vimbldon.

Koliko je Matej zaradio nakon promašaja?

Da je pogodio, takmičar u hrvatskoj verziji kviza "Tko želli biti milijunaš?" imao bi zagarantovanu sumu od 5.000 evra i priliku da odgovara dalje, sve na putu do milionera. Ovako, iako je dao tačan odgovor na prethodno pitanje i već osvojio 2.500 evra, Matej je kviz napustio sa znatno manje novca.

On je kući otišao sa tek 150 evra, što je simbolična nadoknada za učešće u kvizu. Takmičari koji stignu do prve zagarantovane sume osvajaju 150 evra, a kiks Mateja na veoma lakom sportskom pitanju značio je baš da se on vraća na tu svotu. Sa osvojenim novcem ne bi mogao da posjeti finala grend slemova na stadionima čija imena nije znao.

