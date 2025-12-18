Jubiralni 1000. spust pripao Odermatu: Švajcarac stigao do 50. pobjede

Odermat je na skraćenoj stazi Saslong zabilježio 50. trijumf u Svjetskom kupu

Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia

Švajcarski skijaš Marko Odermat pobjednik je današnjeg spusta koji je u okviru Svjetskog kupa vožen u Val Gardeni. Odermat je na skraćenoj stazi Saslong zabilježio 50. trijumf u Svjetskom kupu, ukupno šesti u najbržoj disciplini.

Ovaj 28-godišnji Švajcarac slavio je na 1000. spustu u Svjetskom kupu u vremenu od 1:24,48 minuta, dok je drugo mjesto zauzeo njegov sunarodnik Franjo Fon Almen, koji je zaostao za Odermatom 0,15 sekundi.

Do trećeg mjesta stigao je Italijan Dominik Paris sa 0,19 sekundi zaostatka za pobjednikom.

Trku je obilježila magla, zbog čega je takmičenje nekoliko puta prekidano, uz odlaganje starta od sat vremena.

Poslije dva održana spusta Odermat vodi sa maksimalnih 200 bodova u generalnom plasmanu discipline, Fon Almen ima 130 bodova, a Paris na trećem mjestu ima 100 bodova. U generalnom poretku Svjetskog kupa Odermat vodi sa 605 bodova, drugoplasirani Norvežanin Henrik Kristofersen ima 302 boda, dok je treći njegov sunarodnik Timon Haugan sa 281 bodom.

Sutra od 11.45 u Val Gardeni se vozi superveleslalom.