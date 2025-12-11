Elvedina Muzaferija otvara sezonu u Svjetskom kupu: Na programu dva spusta i Super-G u St. Moricu

Jedina bh. skijašica s ostvarenom A normom za Zimske olimpijske igre počinje takmičenje u FIS Svjetskom kupu.

Izvor: PR tim Elvedina Muzaferija

U švajcarskom St. Moricu odbrojavaju se sati i minute do početka nove sezone takmičenja Audi FIS Svjetski kup u brzim disciplinama za žene. Prva trka u disciplini spust na programu je u petak od 10.15 sati, dok vikend donosi još jedan spust i prvi Super-G sezone.

Među najbržim skijašicama svijeta je i najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija, koja je jučer i danas odradila dva zvanična spust treninga i spremno dočekuje start u St. Moricu.

“Veoma se radujem početku takmičarske sezone. Iskoristili smo oba zvanična treninga da dobro upoznam stazu, kapije, snijeg i promjene u odnosu na vremenske prilike. Bilo je mnogo oscilacija koje upravo analiziramo kako bih bila sto odsto spremna za nastupe", kaže Muzaferija, članica Ski kluba "ZE-2010", jedina bh. takmičarka u FIS Svjetskom kupu i jedina bh. skijašica s ostvarenom A normom za Zimske olimpijske igre Milano-Kortina 2026, koje će biti održane od 6. do 22. februara.

Sezona takmičenja za alpske skijašice u disciplinama spust i Super-G, s gustim rasporedom takmičenja, traje do kraja marta 2026, kada će od 19. do 25. u Lilehameru biti održane finalne trke, a u koje će se plasirati po 25 skijašica u tehničkim i brzim disciplinama.

Svaka trka je prilika za osvajanje novih bodova i popločavanje puta do cilja, a u St. Moricu svoju priliku od 12. do 14. decembra će tražiti više od 70 takmičarki.