"Pamtim šta je Dončić rekao, mogu to da ponovim u Zvezdi": Devonte Grejem traži samo jedno

Devonte Grejem ne zaboravlja šta je Luka Dončić izjavio o njemu i uveren je da može i u Crvenoj zvezdi da ponovi partije iz NBA lige. O svemu tome pričao je u intervjuu za MONDO.

Devonte Grejem (30) stigao je u Crvenu zvezdu kao jedno od najvećih pojačanja za novu sezonu. Nažalost, zadesili su ga problemi sa povredama koji su usporili ceo taj proces. Sada je zdrav, spreman i željan dokazivanja. U intervjuu za MONDO koji je napravljen tokom novogodišnjeg klupskog koktela pričao je o svemu tome.

"Sve je sjajno, uživam u Srbiji. Sjajna je hrana, mnogo toga ima da se vidi, a tu je i ludačka ljubav navijača", počeo je Grejem intervju za Mondo.rs.

I Saša Obradović zna da je privikavanje na evropsku košarku proces koji kod nekih igrača traje kraće, poput Džareda Batlera, a kod nekih duže kao što je sa Devonteom slučaj.

"Potrebno je vrijeme, svi znaju da tranzicija u Evropu nije jednostavna. Potrebno je da se navikneš na ritam utakmica, da budeš spreman za mečeve, tražim pravi ritam još uvek. Ako sam na terenu to znači da mogu da igram."

"Pamtim šta je Dončić rekao o meni"

Grejem je proveo sedam godina u NBA ligi. Šarlot ga je izabrao kao 34. pika 2018. godine i upravo je u Hornetsima imao sezonu za pamćenje (2019/20). Toliko je dobro igrao da je Luka Dončić izjavio "da bi trebalo njega da izbace iz konkurencije za igrača koji je najviše napredovao i da ubace Grejema na taj spisak."

"Sjećam se toga, pamtitm tu izjavu. Bila je davno, bio je to dobar momenat, ali nisam osvojio nagradu", sa osmijehom odgovara Devonte.

U toj sezoni je imao prosjek od 18,2 poena, 7,5 asistencija i 3,4 soka po meču, igrao je 35 minuta u prosjeku i bio je peti po broju ubačenih trojki u sezoni (218, prvi je bio Džejms Harden sa 299).

"Mislim da mogu da ponovim takvu sezonu, vjerujem u svoje sposobnosti, mogu da poentiram, asistiram, mogu da ponovim tako nešto", samouvjereno odgovara Grejem.

O razlici NBA i Evrope i igranju sa Batlerom

Prema sopstvenom priznanju, brzo je razumio da u Evropi nema prostora za opuštanje kao što je u NBA ligi gdje ima utakmica koje nisu toliko važne.

"Odmah sam to shvatio, da je svaka utakmica ovdje bitna. Treninzi su teži, potrebno je da se navikneš na to. U NBA ligi možeš da uzmeš neku vrstu mini odmora, da neku utakmicu ne igraš, da propustiš neki trening, ovdje je drugačije."

Kada je na parketu onda je to uglavnom u tandemu sa Batlerom.

"Da, hemija se stvara vremenom i treninzima. Potrebno je da idemo korak po korak."

"Jasno je šta je cilj"

Predsjednik kluba Željko Drčelić je na godišnjoj konferenciji za medije rekao da je cilj ekipe fajnal-for Evrolige i da bi samo time bio zadovoljan.

"Predsjednik je to rekao, tako da je jasno da je to cilj."

Ostao je bez riječi na pitanje o navijačima i podršku kakvu Zvezda ima sa tribina.

"Nevjerovatno, zaista. Nemam dovoljno riječi da to opišem", zaključio je Grejem.

(Nemanja Stanojčić/mondo.rs)