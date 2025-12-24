Žuti karton za Devontea Grejema: Saša Obradović ovo neće da trpi

Devonte Grejem je proveo samo 122 sekunde na terenu i to je očigledno bila poruka Saše Obradovića.

Crvena zvezda se iz Pariza vratila sa porazom 102:92 i tako završila ovu evroligašku godinu. Tim Saše Obradovića koji je bio u seriji pobjeda i na vrhu tabele u jednom momentu završiće 2025. na ivici plej-in zone.

Čuli smo poslije ovog meča kritike na račun Džordana Nvore koji jeste odigrao loš meč, ali djeluje da je Saša Obradović poslao poruku još jednom svom igraču. To je Devonte Grejem.

Amerikanac koji je stigao kao veliko pojačanje direktno iz NBA lige ušao je na 2 minuta i dve sekunde do kraja prvog dijela igre pri rezultatu 21:16, a kada se četvrtina završila u igru više nije ulazio. Jasno je i zašto.

Čim je ušao nije uspio da prenese loptu na protivnički deo terena. Da mu se Dejan Davidovac nije ponudio kao opcija prošlo bi osam sekundi i izgubio bi loptu. Nakon toga se napad nastavio, a ipak je Grejem izgubio loptu i napravio korake.

Na kraju toga Džered Batler je prenosio loptu, a Devonte Grejem je probao da napravi blok i da se demarkira u čemu nije uspio. Na kraju tog napada je šutnuo trojku i nije bio ni bluzu. Lopta se odbila od table, nije ni pipnula obruč, a Dejan Davidovac je pokupio i ubacio kroz obruč.

Posljednji napad na meču je preveo loptu, napao na preuzimanju i izvukao faul. Kako je Pariz ispucao male faulove otišao je na liniju penala i - promašio oba puta.

Poruka Saše Obradovića

Više se nije vraćao u igru Devonte Grejem. Kodi Miler-Mekintajer i Džared Batler podijelili su minute na poziciji plejmejkera, a čak je i Jago dos Santos sa kraja klupe skinut i dobio šest i po minuta na terenu.

Upravo je to bila poruka Saše Obradovića. Ako Devonte Grejem ne krene da doprinosi, tražiće se druga rješenja poput Stefana Miljenovića ili Jaga dos Santosa ili će jednostavno Batler i Miler-Mekintajer dobiit još veću minutažu.

Šta se dešava sa Devonteom Grejemom?

Dugogodišnji NBA košarkaš koji je u Šarlotu i Nju Orleansu bio startni plejmejker došao je kao ogromno pojačanje, a vrlo vjerovatno je planiran ne samo kao prvi plej nego i kao ključni igrač tima. Povrijedio se pred sam početak sezone i čekao se dugo da se vrati na teren.

Vratio se prije tačno mjesec dana protiv Beča i dao trojku koja je obradovala navijače, a zatim je imao 9 poena protiv Olimpijakosa uz po četiri asistencije i skoka. To mu je bio i najbolji meč do sada.

Nijednom nije bio dvocifren, od prethodna tri meča u Evroligi na dva (protiv Hapoela i Pariza) ostao je bez poena. Između toga je Virtusu ubacio 3 poena. Od meča sa Spartakom kada je odigrao 13 i po minuta minutaža mu se smanjuje. Igrao je 8 i po minuta protiv Virtusa, a sada je odigrao dva minuta.

Krajnje je vrijeme da pokaže da vrijedi

Protiv Cedevita Olimpije u Beogradu 27, decembra moraće da se pokaže Grejem, ako misli da ostane u bilo kakvoj rotaciji Saše Obradovića. Zatim 2. januara slijedi meč sa Efesom za koji Vlade Đurović misli da je ključni za Crvenu zvezdu i da mora da se dobije.

Stiže Nova godina, a u 2026. navijači, stručni štab pa i igrači Crvene zvezde među željama imaju i - pravog Devontea Grejema, onog koji se očekivao kada je dolazio. Krajnje je vrijeme da se on pojavi.

