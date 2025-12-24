logo
"Neka manje misle o tome": Vlade Đurović ima savjet igračima Zvezde za novogodišnju noć

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Vlade Đurović je naglasio da igrači Crvene zvezde moraju da dobiju naredni meč u Evroligi i da moraju da uđu maksimalno koncentrisani u taj meč.

Vlade Đurović poslije utakmice Pariz Crvena zvezda Izvor: MN Press/ TV Arena sport/Screenshot

Crvena zvezda je poražena od Pariza na gostovanju u Evroligi 102:92. Ovo je bio posljednji meč Crvene zvezde u Evroligi ove godine, a naredni se igra tek 2. januara. Da bi se taj meč dobio, ima jednu stvar koju je savetovao Đurović košarkašima crveno-bijelih.

"Manje o novogodišnjoj noći treba da razmišljaju igrači, a više o utakmici 2. januara protiv Efesa", rekao je Vlade Đurović nakon ovog meča.

"Teško da oni imaju šanse"

Izvor: arena 1 premium

Tim koji sada sa klupe predvodi Pablo Laso izgubio je poslije produžetka meč u Lionu od Asvela 103:99 i ostao na šest pobjeda. Teško da imaju ikakve šanse za doigravanje u ovom momentu.

"Teško je sada ubijediti igrače da se bore jer ne mogu sigurno da uđu u plej-in i to je dobra situacija za Zvezdu da dobije. Na to Zvezda mora da se okrene. Moraju da se odmore, da se osvheže. Bolomboj će se vratiiti, ali nije on još spreman. Ne može niko da se vrati ko ti nešto znači", zaključio je Vlade Đurović i završio novogodišnjom čestitkom: 

"Svim gledaocima srećni praznici da ova naredna godina bude bolja i navijačima Zvezde i navijačima Partizana!"

