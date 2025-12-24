Oglasio se Džordan Nvora: "Mogu samo da se nadam da će biti bolje"

Džordan Nvora se našao na meti kritika posle poraza od Pariza, a sada se i on oglasio i podijelio svoje viđenje utakmice.
Crvena zvezda je poražena od Pariza na gostovanju u Evroligi 102:92, a jedan od lošijih u timu Saše Obradovića bio je Džordan Nvora.
Do sada najbolji strijelac tima sa Malog Kalemegdana meč je završio sa samo tri poena, a poslije utakmice je istakao da je meč izgubljen zbog loše odbrane i velikog broja grešaka.
"Mislim da je Pariz dobra ekipa. Igraju brzo, igraju njihovim stilom. Skautirali su neke stvari koje radimo i to je rezultatiralo pobedom. Nisam siguran, msilim da treba da igramo isto protiv bilo koga ali Pariz je bio bolji. Izgubljene lopte su ključ, odbrana i defanzivna tranzicija nisu bili dobri. Primili smo preko 100 poena i mogu samo da se nadam da će u narednim utakmicama to biti bolje", rekao je poslije meča Nvora.
Oglasio se i Džered Batler
Za razliku od Džordana Nvore koji je bio prilično loš na ovom meču, sjajnu utakmicu imao je Džered Batler. Sa 22 poena u četvrtoj četvrtini na kraju je završio utakmicu kao najefikasniji. Brojao je do 31.
"Mislim da su šutirali izuzetno dobro, mogu da pogode tri ili četiri trojke za kratko vrijeme i da lako dođu do ubjedljive prednosti. Mislim da nije bila poenta u tome da se adaptiramo njima, ali se oni defintivino jesu nametnuli svojim stilom ali mislim da mi možćemo da izvučemo neke pouke", rekao je Batler poslije meča.
