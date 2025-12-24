"Aljkavo, bez energije, sporo na svakom koraku": Obradović sjeo i gledao u jedan papir na konferenciji

Saša Obradović nekoliko minuta je sjedio na konferenciji za medije u Parizu i gledao u papir sa statistikom sa utakmice. Dosta stvari mu se nije dopalo...

Izvor: Printscreen/YouTube/Paris basketball

Crvena zvezda je izgubila u Parizu (102:92), a način na koji je ekipa odigrala taj meč nije se dopao Saši Obradoviću. Trener srpskog tima sjedio je nekoliko minuta na konferenciji za medije i samo gledao u papir sa statistikom. Čekao je da mu neko kaže da je počeo zvaničan dio, što je trajalo neko vreme.

"Da li smo zvanično počeli?", upitao je Obradović i onda pokušao da namjesti mikrofon. Došlo je tu do problema, pa su ljudi koji rade morali da priđu i da namjeste mikrofon i tek onda se nastavila konferencija.

Kao glavni problem istakao je čak 19 izgubljenih lopti.

"Prvo bih da čestitam Parizu, zaslužili su da pobijede, mi nismo. Previše izgubljenih lopti, kada imate tim koji vas kažnjava za sve greške. Tim koji trči, pričali smo o tome, ali ih nismo zaustavili. Ofanzivno smo bili aljkavi, ako ne igraš sa energijom onda nemaš šansu. To je bio razlog."

Djeluje da je jedini prelaznu ocenu dobio Džared Batler (31 poen, 6/8 za tri).

"Fizikalnost, energija... Bili smo spori u svakom koraku na oba dijela terena. Jedan igrač kao što je Batler nije dovoljan da se pobijedi", poručio je Obradović.

"Ne gledam da li je Beograd ili ne"

Poslije konferencije je Obradović dao izjavu i za Arenu sport.

"Neke stvari koje smo dobro radili sada nisu tu, nismo zaustavili njihove kontre, dali su dosta poena, trojki pogotovo, trebalo je bolje da se vraćamo, bolje da igramo u napadu. Nismo bili na svom nivou da bismo dobili ovaj meč. U ovakvom meču moraš da imaš više raspoloženih igrača, ovo što je bilo, nije bilo dovoljno", istakao je Saša.

Upitan je i zašto Zvezda pruža slabije partije na gostovanjima (dvije pobjede u osam mečeva).

"Ne gledam da li je Beograd ili nije, mučili smo se i protiv Virtusa, pa smo našli načn da dobijemo, sada nismo. Malo igrača je produkovalo, da li kući ili na strani..."

Za kraj je istakao da je zadovoljan rezultatima u 2025. godini, ali da igra mora da bude bolja.

"Ne možemo da budemo nezadovoljni, normalno je da način igre mora da bude bolji i drugačiji. Rezultatski smo okej, ali u nekim utakmicama je moglo bolje", zaključio je Obradović.

