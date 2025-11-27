Zvezda dobila novo tajno oružje: Sašin faktor iznenađenja izazvao "eksploziju" u Areni i pokazao šta može

Devonte Grejem bio je "iks faktor" Crvene zvezde u pobjedi protiv Olimpijakosa i pokazao je da će da bude važan igrač ekipe u nastavku sezone.

Crvena zvezda dobila je novog igrača, čoveka kog je Saša Obradović nazvao "iks faktorom" i jednim od najzaslužnijih za pobjedu protiv Olimpijakosa. Čovjeka koji je digao Arenu na noge i zbog kog je sve "eksplodiralo" - Devontea Grejema (30). Dugo su ga čekali i navijači da se oporavi, da zaigra, protiv tima iz Pireja imao je evroligaški debi i to kakav.

Bila je Zvezda u velikom problemu. Kodi Miler Mekintajer dobio je četvrtu ličnu grešku u 26. minutu i tada je u igru ušao Grejem. Djelovalo je da će grčki tim da riješi pitanje pobjednika jer je imao maksimalnih "+12" (60:48). Kola su krenula nizbrdo, ali je Amerikanac bio tu prvo da "povuče ručnu" i zaustavi pad, pa onda da naglo "ubaci u petu" i da šokira tim koji pretenduje na titulu u Evroligi.

Nije se odmah po ulasku pokazao, promašio je trojku, pa je uspio da se iskupi i da asistira Odželeju koji je dao trojku. Na kraju trećeg kvartala bilo je "+6" za goste (65:59), rezultat koji je djelovao dostižno, čak i bez Kodija koji je glavna pokretačka snaga crveno-bijelih ove sezone.

Kako se Grejem "zapalio"?

Nije bilo više vremena za čekanje i kalkulisanje, kada je počela posljednja dionica Zvezda je znala da mora da krene po sve ili ništa. Tada je Džared Batler dao veoma bitnu trojku poslije poena Čime Monekea i smanjio minus na samo jedan poen (65:64). Kalinić je ukrao loptu Liju, a u kontri je Grejem odlučio da šutne za tri i pogodio je, svi su odmah skočili na noge u Areni (67:65).

Batler je potom uz malo sreće poentirao, da bi poslije promašene trojke Furnijea neverovatni Grejem pogodio trojku za seriju od 13:0 i vođstvo od 72:65. Malo ga je povukla lopta i "vruća ruka", pa je poslije toga uzeo po malo ishitrenu trojku, a onda je na 4:39 prije kraja izašao iz igre i ušao je Mekintajer. Predao je Kodiju na neki način palicu, a on je do tog momenta na svom kontu imao nula poena, da bi za oko tri i po minuta dao 10 poena i tako stavio tačku na meč. Mekintajer je zadao završni udarac, ali bez Grejema i Batlera do toga teško da bi došlo.

Šta je Saša rekao o Devonteu?

Kako je odigrao Devonte najbolje govore riječi Saše Obradovića. Uz to ga je trener posebno pohvalio i istakao da će tek da pokaže šta sve zna i umije.

"Bio je naš iks faktor, bez dileme. Igrač koji ima visoku košarkašku inteligenciju i to ne može svako. Svi igrači koji dođu iz NBA lige imaju određene poteškoće da se priviknu na ovoliku agresivnost u odbrani protivnika i da igraju na velikom nivou. On je igrač za visok nivo, stvarno je izgledalo fenomenalno i kroz statistiku i kroz ono što treba da se radi. Pažljiv je na sastancima, prisutan i siguran sam da će u budućnosti još više da doprinese", poručio je Saša Obradović.