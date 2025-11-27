logo
"Nije tačno da je to tražio": Barcokas otkrio da ih je Batler odbio zbog Zvezde

"Nije tačno da je to tražio": Barcokas otkrio da ih je Batler odbio zbog Zvezde

Autor Jelena Bijeljić
0

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas govorio je na konferenciji za medije gdje je priznao da je poslana ponuda Džaredu Batleru, ali se on odlučio za Beograd.

Jorgos Barcokas priznao da je Batler odbio Olimpijakos zbog Zvezde Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas iznio je utiske na konferenciji za medije posle poraza od Crvene zvezde. Njegov tim je imao +12 u trećoj dionici, ali nisu uspjeli da sačuvaju fokus i odbiju nalet motivisanog rivala. Grčki stručnjak je upitan o Džaredu Batleru koga je zajedno sa rukovodstvom kluba želio u svom timu.

"Čestitke Zvezdi na pobjedi. Imali smo prednost od 12 poena, nismo uspjeli da konrtolišemo emocije i da pronađemo dobra rješenja. Dali smo im šansu da se dobrim skokom i kontrama vrate u meč. Moramo da budemo bolji u četvrtoj četvrtini, naučićemo stvari iz ove utakmice i bićemo bolji", rekao je Barcokas u uvodu konferencije.

Beogradski crveno-bijeli su trenutno na diobi prvog mjesta na tabeli zajedno sa Hapoelom i Panatinaikosom. Barcokas je dao svoje mišljenje po pitanju sastava Zvezde i uporedio ga je sa onim od prošle sezone.

"Mislim da su jači, brži, atletičniji nego prethodnih godina. Sada imaju samopouzdanje, pobjeđuju, teško je igrati ovdje. Pobjeđuju ovdje, kontrolišu utakmicu sa odličnim plejmejkerima. Rano je da se priča tek je trećina prošla."

"Zvali smo Batlera"

Upitan je da li je Olimpijakos bio zainteresovan za Džareda Batlera? "Da, ponudili smo mu ugovor. Nije tražio startnu petorku, nismo pričali nikada sa njim o tome. Njegov agent je izabrao Zvezdu jer nisu imali toliko igrača na spoljnim pozicijama", rekao je Barcokas i istakao da je njegov tim i dalje na tržištu:

"I dalje smo na tržištu, ali sada nije lako naći igrača, koji zna šta je Evroliga i koji može da pomogne."

Osvrnuo se na atmosferu u Beogradskoj areni. "Sjajno je igrati ovdje. Ali, nije bilo mnogo pjesama o nama, možda samo malo na kraju utakmice. Ali, to je skroz u redu", zaključio je Barcokas.

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Olimpijakos Jorgos Barcokas Evroliga

