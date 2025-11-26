"On će tek da pokaže koliko je inteligentan": Saša Obradović najavio još jaču Zvezdu i otkrio šta uvijek hoće da vidi

Saša Obradović pričao je poslije pobjede Crvene zvezde protiv Olimpijakosa

Crvena zvezda je u vrhu Evrolige, pobijedila je Olimpijakos (91:80) i došla do devetog trijumfa u 13. utakmica u elitnom takmičenju. Po završetku meča Saša Obradović došao je na konferenciju za medije i prvo je pričao na engleskom.

"Hvala vjerovatno najboljim navijačima u Evropu, zahvaljujući njima smo došli do važne pobjede. Utakmica je bila fantastična od strane oba protivnika i sjajna za gledanje. Kao i mnogo puta ranije smo u četvrtoj dionici pokazali karakter i to je razlog pobjede. Srećan sam sa pokazanim karakterom i srećan sam zbog ekipe. Pauza dolazi u pravom momentu za nas, da se oporavimo i pripremimo za ono što slijedi", počeo je Saša.

Jedno od prvih pitanja bilo je u vezi partije Devontea Grejema.

"Bio je naš iks faktor, bez dileme. Igrač koji ima visoku košarkašku inteligenciju i to ne može svako. Svi igrači koji dođu iz NBA lige imaju određene poteškoće da se priviknu na ovoliku agresivnost u odbrani protivnika i da igraju na velikom nivou. On je igrač za visok nivo, stvarno je izgledalo fenomenalno i kroz statistiku i kroz ono što treba da se radi. Pažljiv je na sastancima, prisutan i siguran sam da će u budućnosti još više da doprinese."

Makedonski novinar ga je upitao za to što je Čima Moneke propuštao neke mečeve u prethodnom periodu.

"Sve to zna da iznenadi, ne samo nas. I tako vremenom, kada budemo imali još igrača koji se oporavljaju. Biće i to bitno. Dobili smo mečeve i bez Monekea. Velika je stvar što ga imamo, ali moramo da znamo da igramo bez bilo koga i da držimo visok nivo igra i kontinuitet u rezultatu."

Zatim ga je pitao isti novinar i da li će mu biti teže kada se svi vrate ili da li mu je teže sada kada je dosta igrača povrijeđeno.

"Bolje uvijek da imaš igrača više nego igrača manje."

"Zvezda uvijek mora to da pokaže"

Nije se složio sa konstatacijom novinara da je Zvezda bila malo opuštenija u tri četvrtine i da je četvrta bila furiozna.

"Ne mislim da je bila opuštenija, baš dobru agresivnost smo igrali. Uz svo poštovanje Beča, igramo protiv ekipe koja pretenduje da bude prvak. Oni znaju da igraju, imaju iskustvo. U nekim momentima odigraš super odbranu, ali pogode teške šuteve. Trebalo je to da 'preživimo', da ostanemo zajedno i to smo i uradili. Velika utakmica u jednom i drugom pravcu od oba tima. Da li je period neki slabiji ili ovo, bitno da se ne predaješ. Ova Zvezda to mora uvijek da pokazuje i da sa poštovanjem nosi ovaj grb. To su pokazali. Kritikujemo malo što ne stavim u prvi plan, ali je veliki faktor publika. Veliki uticaj navijači imaju i na odluke i emociju i na to zajedništvo koje je potrebno i to dolazi sa tribina. Moramo to da respektujemo i zbog toga ova Zvezda uvijek mora da ostavi srce na parketu."

Zvezda je dobila sva četiri tima koja su igrala na fajnal-foru prošle sezone (Olimpijakos, Panatinaikos, Fenerbahče i Monako).

"Sve to je dokaz kvaliteta, imamo još mnogo toga da dokažemo. Prije svega utakmice u gostima koje nam slijede. Mislim da će tu još bolje karakter da se pokaže. Očekujem da će uz ove mini pripreme koje nam slijede, da ćemo da dignemo nivo igre. U svlačionici sam rekao da je ovo dio sa kojim moramo da budemo zadovoljni, ako na odmor odemo kao šampioni Evrope, neće biti dobro. Ako shvatimo da je ovo samo dio, prolaznosti i ili trećina sezone koja je iza nas i da dvije najvažnije trećine dolaze. Da budemo spremni i fizički i psihički za napore."

"Mekintajer i meditacija"

Mekintajer je poslije četvrte lične greške morao na klupu, djelovalo je da se "ohladio", bio je bez poena, a onda je u posljednja tri minuta dao 10 poena.

"Veliki je faktor kada imaš svakog igrača spremnog da igra i da pomogne. Kodi je u ovom trenutku naš najbolji igrač u ovom periodu. Velika je potrošnja i Valensija i ovo. Neko drugo poluvrijeme je imao veliku energiju i to je obilježje koje svaka ekipa mora da ima. Davao je ritam odbrani, da li će da pogodi ili ne... Mora da se privikne i na to da pusti da igra dođe njemu, a ne da uzima nešto što nije neka njegova snaga. Radićemo, hemija prava, parovi ko će sa kim da igra. Treba o tome da se razmišlja. Stvari koje su ostale od prethodnog trenera, moraju da budu čistije u odnosu na ono što ja želim. Imam veliku podršku od cijele ekipe i tako mi je olakšan rad. Očekuje nas zanimljiv nastavak sezone."

Imaće malu pauzu Zvezda sada zbog reprezentativnih obaveza, sljedeći meč igraće protiv Barselone (5. decembar u 20 časova). Pitali su ga kakav mu je plan za period pauze.

"Meditacija", nasmijao se Saša.

"Da mogu da se pogledam u ogledalo"

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Kada je prethodni put bio u Zvezdi pričao je da je imao velike snove i da oni nisu ostvareni jer na tribinama nije bilo publike zbog pandemije. Sada je drugačije.

"Imam velike snove, uvijek sam imao velike snove i očekivanja i od samog sebe. Kako god da ide sezona ,mogu sebi da kažem da više od ovoga ne mogu da dam, da li će to biti krunisano titulama, uspjesima ili sve ostalo. Uvijek mi je važno da sebe mogu da pogledam u ogledalo i da kažem to je to, dao sam sve od sebe i kroz moj rad i ekipu. Nadam se da će da bude krunisano nečim", zaključio je Saša Obradović.

