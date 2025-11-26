Grčki stručnjak Janis Sferopulos na pragu je novog angažmana.

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda doživio je preporod poslije odlaska grčkog trenera Janisa Sferopulosa, ali on bi ekspresno mogao da se vrati u Evroligu. Kako prenose poznati izraelski mediji, Sferopulos je glavni kandidat da zamijeni Odeda Kataša na klupi Makabija.

Nakon novog ubedljivog poraza, izraelski tim se nalazi na posljednjem mestu na tabeli i "šok terapija" je i više nego potrebna. Nije tajna da u Makabiju izuzetno cijene Janisa koji je taj klub vodio u periodu od 2018. do 2022. godine, pa bi mogao da nađe novi angažman nakon nepuna dva mjeseca.

Vidi opis Janis Sferopulos se ekspresno vraća u Evroligu: Dobija najteži mogući zadatak Janis Sferopulos trener Crvene zvezde Janis Sferopulos trener Zvezde Janis Sferopulos trener kosarkasa Crvene zvezde na utakmici Evrolige protiv Žalgirisa Janis Sferopulos trener Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ipak, Grk nije jedini kandidat za klupu "Ponosa Izraela", pominje se i ime Sferopulosovog sunarodnika Dimitrisa Priftisa koji trenutno vodi Ređo Emiliju. Iako se nedavno pronijela vijest da će Sferopulos preuzeti PAOK, to se za sada nije desilo i trenutno su veće šanse da se ekspresno vrati u Evroligu.

On je osim Zvezde, Olimpijakosa i Makabija koji se takmiče u Evroligi vodio Panionis, Kolosos i Apolon, dok je bio asistent u Hjustonu, CSKA, PAOK-u i Olimpijakosu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:58 Veliki aplauz za košarkaše Olimpijakosa Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)