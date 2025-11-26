logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Janis Sferopulos se ekspresno vraća u Evroligu: Dobija najteži mogući zadatak

Janis Sferopulos se ekspresno vraća u Evroligu: Dobija najteži mogući zadatak

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Grčki stručnjak Janis Sferopulos na pragu je novog angažmana.

janis sferopulos preuzima makabi Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda doživio je preporod poslije odlaska grčkog trenera Janisa Sferopulosa, ali on bi ekspresno mogao da se vrati u Evroligu. Kako prenose poznati izraelski mediji, Sferopulos je glavni kandidat da zamijeni Odeda Kataša na klupi Makabija. 

Nakon novog ubedljivog poraza, izraelski tim se nalazi na posljednjem mestu na tabeli i "šok terapija" je i više nego potrebna. Nije tajna da u Makabiju izuzetno cijene Janisa koji je taj klub vodio u periodu od 2018. do 2022. godine, pa bi mogao da nađe novi angažman nakon nepuna dva mjeseca.

Ipak, Grk nije jedini kandidat za klupu "Ponosa Izraela", pominje se i ime Sferopulosovog sunarodnika Dimitrisa Priftisa koji trenutno vodi  Ređo Emiliju. Iako se nedavno pronijela vijest da će Sferopulos preuzeti PAOK, to se za sada nije desilo i trenutno su veće šanse da se ekspresno vrati u Evroligu.

On je osim Zvezde, Olimpijakosa i Makabija koji se takmiče u Evroligi vodio Panionis, Kolosos i Apolon, dok je bio asistent u Hjustonu, CSKA, PAOK-u i Olimpijakosu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:58
Veliki aplauz za košarkaše Olimpijakosa
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janis Sferopulos Makabi Tel Aviv Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC