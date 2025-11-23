Steropulos ima novi klub: Sve je spremno za dolazak bivšeg trenera Zvezde

Janis Sferopulos mogao bi da postane novi trener PAOK-a.

Izvor: MN PRESS

Janis Sferopulos uskoro bi mogao da pronađe novi angažman. Kako navode mediji iz zemlje doskorašnjeg trenera Crvene zvezde, biznismen Aristotel Mistakidis sprema se da zvanično postane dio uprave košarkaškog kluba PAOK, a 24. decembra trebalo bi da bude predstavljena kompletna struktura, planovi i ljudi koji će sa njim pokušati da klub iz Soluna podignu na viši nivo.

Već neko vrijeme se spekuliše da je njegova najveća želja da angažuje Janisa Sferopulosa kao novog trenera. Prema informacijama Sportdoga, ukoliko se Sferopulos u međuvremenu ne veže za drugi tim, PAOK će mu uskoro uputiti zvaničnu ponudu. Jurij Zdovc, trenutni trener i dalje ostaje kao opcija, ali bi mogao da dobije drugačiju funkciju ukoliko dođe do trenerskih promjena.

Mistakidis navodno priprema i ozbiljan budžet za dovođenje dva američka igrača, za koje je spremio ugovore vrijedne oko pola miliona evra. A, dolazak trenera koji je doskoro bio dio elitnog takmičenja moglo bi da pomogne razvoju kluba, ali i igrača.

Ovakav način tretiranja kluba dovodi PAOK u drugačiju poziciju, njihove ambicije sada rastu - cilj je jačanje pozicije u Grčkoj, ali i iskorak na evropskoj sceni. Za sada je prioritet dovođenje Sferopulosa, dok ostaje da se vidi da li će planovi uprave moći da se realizuju.

Takođe, prethodno se govorilo i da bi Sferopulos mogao da postane trener Barselone, ali je ugola šefa struke vrlo brzo riješena i Ćavi Pakval je preuzeo tim.