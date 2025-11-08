logo
Zašto je zapravo otišao Sferopulos? Ključni čovjek Zvezde sve otkrio Grcima i požalio se na veliki problem

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Generalni menadžer crveno-bijelih Milan Tomić osvrnuo se na odlazak Janisa Sferopulosa.

Zašto je Janis Sferopulos otišao iz Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Grčki stručnjak Janis Sferopulos ostavio je značajan trag u Crvenoj zvezdi, ali je platio ceh loših rezultata na startu sezone. Crveno-bijeli su doživjeli nekoliko pehova, na sve su se nadovezali porazi, atmosfera u svlačinici je bila sumorna, a onda je uslijedila "šok terapija". Zvezda je nakon sedam uzastopnih pobjeda od dolaska Saše Obradovića prva na tabeli Evrolige sa skorom 7-2.

Generalni menadžer Crvene zvezde Milan Tomić je u izjavi za grčke medije otkrio kako je donijeta odluka da se Sferopulos smijeni i izrazio zabrinutost zbog sve većeg broja povreda u evropskoj košarci.

"Uradili smo jednu analizu, od početka priprema svih evroligaških timova pa do sada, ako se ne varam, oko 55 igrača se već povrijedilo! To je ogroman broj. Mislim da bi o tome trebalo ozbiljno da se razgovara, jer to nije normalno. Ne može da bude u redu da toliko igrača u tako kratkom vremenu zadobije povrede. Znači da nešto nije kako treba - da li su pripreme prekratke, da li igrači ne dolaze fizički spremni, da li je raspored pretrpan… ali svakako, mora da se pronađe rješenje. To ne ide u korist ni timovima, ni igračima”, rekao je Tomić za Nova Sports.

Sferopulos je ostao praktično bez pola tima zbog povreda, nije uspio da razdrma ekipu i pronađe alternativna rješenja, pa je saradnja prekinuta.

"Bilo je to pitanje lošeg tajminga, da tako kažem. U tom trenutku imali smo sedam povrijeđenih igrača. Pripreme su protekle odlično, bez ijedne povrede, a onda su čim su počele zvanične utakmice – krenule povrede. Ostali smo bez pola tima, izgubili nekoliko mečeva i vjerovatno je to bio jedan od razloga zbog kojih je otišao. Njegova smjena je posljedica povreda i poraza", istakao je srpski stručnjak.

Raspored Crvene zvezde u novembru

Crvenu zvezdu u novembru očekuje teži raspored nego u dosadašnjem dijelu sezone. Što se tiče Evrolige, prvo gostuju ekipi Dubaija u 10. kolu, a onda dočekuju Monako u okviru duplog kola. Do kraja mjeseca idu na megdan Valensiji i dočekuju bratski Olimpijakos. U ABA ligi prvo dočekuju Budućnost, potom gostuju Cedevita Olimpiji i Beču.

