Da li je ovo poruka za Janisa Sferopulosa? "Otpisani" Jago se oglasio nakon što je Zvezda otpustila Grka

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Jago Dos Santos objavio je snimak na društvenim mrežama u periodu kada je Janis Sferopulos dobio otkaz u Crvenoj zvezdi... Da li je to bila ponuda za Grka?

Jago do Santos pjesmom prozvao Janisa Sferopulosa Izvor: MN PRESS

Janis Sferopulos dobio je otkaz u Crvenoj zvezdi, a usred velikih turbulencija u klubu, "otpisani", pa vraćeni u tim plejmejker Jago dos Santos oglasio se pjesmom na društvenim mrežama. 

"Mogao bih", bila je poruka koju je napisao uz snimak na TikToku, na kojem se vidi kako pjeva pjesmu na portugalskom sa košarkaškom loptom u ruci. Da li ga je samo pogodila pjesma ili je to bila suptilna poruka za grčkog stručnjaka, vrijeme će da pokaže.

Sferopulos ga je otpisao pred početak nove sezone, saopšteno mu je da Zvezda ne računa na njega i da može da traži novi klub. Međutim, dogodio se potpuni zaokret prije nekoliko nedjelja. Zbog katastrofalnih rezultata i forme, kao i povreda nekoliko igrača, prvenstveno Ajzee Kenana, u klubu su se sjetili Brazilca.

Zvali su ga da se vrati, on je to učinio i odigrao je prvi meč u porazu od Zadra u Pioniru.

@yagomateus02

Podia…

♬ som original - RANDI

Prozivka i reakcija Petrovića

Izvor: Federico Pestellini / imago sportfotodienst / Profimedia/ MN Press

Kada je Crvena zvezda saopštila Jagu da više ne računa na njega, Brazilčev selektor Aleksandar Petrović se oglasio na društvenim mrežama i "pecnuo" srpski klub. 

"Moram priznati da još uvijek nisam svjestan koliko je Crvena zvezda jaka za sljedeću sezonu, kada je u mogućnosti da otpusti MVP Amerikupa", napisao je Petrović tada.

