Bivši košarkaš banjalučkog Borca i sarajevske Bosne vodi Crvenu zvezdu u Istanbulu

Crvena zvezda na gostovanje u Istanbul putuje bez Janisa Sferopulosa, ali i bez Saše Obradovića.

KK Crvena zvezda odlučila je da se rastane sa trenerom Janisom Sferopulosom poslije katastrofalnog početka nove sezone i njega će naslijediti Saša Obradović. Pregovori oko raskida ugovora sa Grkom i dalje su u toku i očekuje se da će sve biti uskoro biti riješeno, ali ne i na vrijeme za meč protiv Fenerbahčea koji čeka crveno-bijele u petak u Istanbulu.

Tako će Crvenu zvezdu u petak od 19.45 protiv Fenerbahčea voditi Tomislav Tomović, pomoćni trener Janisa Sferopulosa, dok će poslije toga zvanično biti promovisan Saša Obradović, piše "Sport Klub".

Interesantno je da će košarkaši Crvene zvezde danas trenirati "iza zatvorenih vrata" i neće biti izjava za medije, nego će one biti dostavljene putem zvaničnih kanala kluba - na društvenim mrežama i sajtu. Ujedno, to je još jedan znak da se "kuvaju promjene" na Malom Kalemegdanu.

Ko je Tomislav Tomović?

Tomislav Tomović ima 42 godine i nekadašnji je košarkaš Crvene zvezde u kojoj je proveo kratak period početkom milenijuma. Igrao je potom u Bugarskoj, Bosni i Hercegovini (Borac Banjaluka/Banjalučka pivara i sarajevska Bosna), Grčkoj, kratko bio i u Megi, dok se od 2010. godine bavi trenerskim poslom. Samostalno je vodio Slodes, a bio je pomoćnik u OKK Beogradu, Šandongu, Megi i Crvenoj zvezdi u kojoj je od 2023.

