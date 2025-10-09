Crvena zvezda bez trenera ide u Istanbul?

U Crvenoj zvezdi neće biti izjava trenera pred utakmicu sa Fenerbahčeom, već samo izjava igrača koja će da stigne od strane kluba novinarima...

Janis Sferopulos više neće biti trener Crvene zvezde Meridianbet i to je prilično jasno. Saša Obradović je glavni kandidat da ga zamijeni i djeluje da su ostali samo detalji da se utanače do njegovog povratka u klub. Ali, ko će da vodi tim na gostovanju Fenerbahčeu (petak 19.45 časova) u Istanbulu? U ovom momentu odgovora na to pitanje nema.

Uobičajena praksa je da dan pred meč Evrolige bude održan otvoren trening na kom mediji imaju priliku da razgovaraju sa trenerom i sa dvojicom košarkaša. Mediji su tokom cijelog dana pokušali da dobiju informaciju kada će se to održati u četvrtak i kada će biti izjava za novinare, a prije ponoći je stigao odgovor koji se čekao.

Naime, kako su nam objasnili iz kluba izjave trenera neće biti. Snimiće izjave dvojice igrača i dostaviće ih medijima pred putovanje u Tursku i pripreme za meč sa Fenerom. Ko će da vodi taj trening i ko će da bude na klupi u Istanbulu? To su pitanja na koja, bar za sada, nema odgovora.

Da li će Finac biti prvo pojačanje?

Čim se pojavila vijest o povratku Saše Obradovića u Crvenu zezdu odmah su počele da se pojavljuju spekulacije i o potencijalnim pojačanjima. Igrač o kom se najviše pričalo tokom dana je Finac Oliver Nkamhua.

On trenutno ima ugovor sa italijanskim Varezeom i pitanje je kako bi sve to izgledalo u vezi sa ugovorom, obeštećenjem i pravnim začkoljicama. On je u prošlom kolu domaćeg šampionata protiv Sasarija dao 23 poena, a može da pokriva poziciju krila i krilnog centra. Doduše, za Finsku je na Eurobasketu u nekim mečevima igrao i kao centar.

BONUS VIDEO:

