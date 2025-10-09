logo
Crvena zvezda bez trenera ide u Istanbul?

Crvena zvezda bez trenera ide u Istanbul?

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
1

U Crvenoj zvezdi neće biti izjava trenera pred utakmicu sa Fenerbahčeom, već samo izjava igrača koja će da stigne od strane kluba novinarima...

bez izjave trenera crvene zvezde pred fenerbahce Izvor: MN PRESS

Janis Sferopulos više neće biti trener Crvene zvezde Meridianbet i to je prilično jasno. Saša Obradović je glavni kandidat da ga zamijeni i djeluje da su ostali samo detalji da se utanače do njegovog povratka u klub. Ali, ko će da vodi tim na gostovanju Fenerbahčeu (petak 19.45 časova) u Istanbulu? U ovom momentu odgovora na to pitanje nema.

Uobičajena praksa je da dan pred meč Evrolige bude održan otvoren trening na kom mediji imaju priliku da razgovaraju sa trenerom i sa dvojicom košarkaša. Mediji su tokom cijelog dana pokušali da dobiju informaciju kada će se to održati u četvrtak i kada će biti izjava za novinare, a prije ponoći je stigao odgovor koji se čekao.

 Naime, kako su nam objasnili iz kluba izjave trenera neće biti. Snimiće izjave dvojice igrača i dostaviće ih medijima pred putovanje u Tursku i pripreme za meč sa Fenerom. Ko će da vodi taj trening i ko će da bude na klupi u Istanbulu? To su pitanja na koja, bar za sada, nema odgovora.

Da li će Finac biti prvo pojačanje?

Izvor: diebilderwelt / Alamy / Profimedia

Čim se pojavila vijest o povratku Saše Obradovića u Crvenu zezdu odmah su počele da se pojavljuju spekulacije i o potencijalnim pojačanjima. Igrač o kom se najviše pričalo tokom dana je Finac Oliver Nkamhua.

On trenutno ima ugovor sa italijanskim Varezeom i pitanje je kako bi sve to izgledalo u vezi sa ugovorom, obeštećenjem i pravnim začkoljicama. On je u prošlom kolu domaćeg šampionata protiv Sasarija dao 23 poena, a može da pokriva poziciju krila i krilnog centra. Doduše, za Finsku je na Eurobasketu u nekim mečevima igrao i kao centar.

01:44
Sferopulos o Jagu
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)

Jaaa

Ovo finac???? &#128512;&#128512;&#128512;&#128512;

