Ko poslije Sferopulosa u Zvezdi? Najtrofejniji u istoriji kluba slobodan i čeka

Janis Sferopulos je na izlaznim vratima Crvene zvezde. Ko će ga naslijediti na mjestu trenera?

Nakon jako lošeg početka sezone i tri poraza na startu svima je jasno da je Janis Sferopulos pod pritiskom i pred otkazom. Ipak, sada su se pojavile informacije da je on zapravo već završio svoju misiju u Crvenoj zvezdi, kao i da će u narednim danima biti objavljeno ime novog trenera tima sa Malog Kalemegdana.

Potpisao je prvih dana 2025. Sferopulos ugovor na još dvije godine, ali su nakon toga nastali veliki problemi, koji su prerasli u debakl od kraja sezone, a onda i katastrofalan start 2025/26. Crveno-bijeli nisu uspjeli da odbrane trofej u ABA ligi, poslije dugo vremena nisu igrali ni u finalu, a u Superligi su ispali već u polufinalu od ekipe Spartaka iz Subotice.

Kada postaje očigledno da je Zvezda u sve većem problemu i da iz njega teško može da se "iščupa" bez radikalnih promjena, postavlja se pitanje ko je mogući nasljednik grčkog stručnjaka koji je od od oktobra 2023. godine na klupi Crvene zvezde.

Šta mislite, ko će ga zamijeniti poslije dvije godine na klupi?

Dejan Radonjić

"Kada klubu vratiš slavu, navijaču vjeru a igraču samopouzdanje, onda si više od trenera, onda si Dejan Radonjić." To o crnogorskom stručnjaku misle navijači Crvene zvezde i suvišno je i pričati o njegovom značaju za istoriju kluba.

Prije 10 godina je počeo da vraća titule na Mali Kalemegdan prvi put u 21. vijeku i napravio nešto što će se ispostaviti kao prava dinastija, a već jednom se vraćao kada je 2020. preuzeo klub i vodio ga do kraja sezone 2021/22.

Videli smo ga kako gleda evroligaške mečeve u društvu Miška Ražnatovića, pa bi u najmanju ruku bilo čudno da ga klub ne kontaktira. Osvojio je po pet titula u ABA i domaćoj ligi kao i pet Kupova Radivoja Koraća. Te 2014. je postavio temelje decenije pune trofeja, a posljednje titule osvojio je u konkurenciji Partizana pod vođstvom Željka Obradovića.

Najtrofejniji stručnjak u istoriji Crvene zvezde je trenutno slobodan i djeluje da je ipak on prva želja navijača.

Saša Obradović

Rekao je više puta da nije ostvario ono što je želio u Crvenoj zvezdi kao trener, a cijela Evropa je gledala kako ljubi crveno-bijeli grb u "Pioniru" u meču Evrolige.

Nekada kultni plejmejker Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije je poslije Kelna, Kijeva, Turova i Donejcka godinama bio u Albi, pa je dve godine proveo u Lokomotivi Kubanj. Nakon toga je 2020. samo nekoliko mjeseci vodio crveno-bijele i uz buran rastanak sa klubom, otkaz uz svoju tužbu, vratio se u Monako.

Jedan je od retkih koji su našli način da se izbore sa karaterom Majka Džejmsa i da iz njega izvuku najbolje. Vodio je Monako do Fajnal-fora Evrolige i cijeloj Evropi pokazao kakav je stručnjak. Da li će dobiti još jedan poziv crveno-bijelih?

Ćavi Paskval

Španski stručnjak Ćavi Paskval je slobodan nakon pet godina provedenih u Zenitu, a ranije je bio želja Crvene zvezde i kontaktiran je u jesen 2019. godine. Međutim, tada nije postignut dogovor, pa je prihvatio poziv da ode u Rusiju.

Osvajač Evrolige sa Barselonom 2010. godine u karijeri je vodio još nekoliko klubova u Španiji, ali i Panatinaikos, a već je bio povezivan sa Crvenom zvezdom.

Željan je Evrolige poslije sezona u kojima sa Zenitom nije mogao da igra elitno takmičenje, a sa 53 godine ima i snage i iskustva, ali i dugo godina karijere pred sobom.

