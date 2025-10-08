"Pobjeda protiv Zvezde najljepša u karijeri": Hrvat nikad neće zaboraviti trojku u posljednjoj sekundi

Legendarni hrvatski plejmejker Marko Popović, jedna od ikona ABA lige, prisjetio se pobjede nad Zvezdom 2003. godine, kada je ubacio 30 poena.

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Zadra u prvom kolu nove sezone ABA lige. Hrvatski predstavnik u regionalnom takmičenju upisao je veliku pobjedu u Beogradu, a crveno-bijeli su tako nastavili sa rezultatskim neuspjesima - pošto su izgubili i prva dva meča Evrolige.

Sa druge strane, trijumf Zadrana u glavnom gradu Srbije glasno je odjeknuo u Hrvatskoj. Tamo su odmah počeli da se prisjećaju slavnih pobeda Zadrana nad Crvenom zvezdom, a jedna od najčuvenijih je ona u polufinalu ABA lige dok se za titulu u ovom takmičenju odlučivalo na Fajnal-foru. Davne 2003. godine Marko Popović bio je jedan od junaka Zadra, pa se on i prisjetio pobjede protiv Zvezde koju je trojkom u posljednjoj sekundi donio Majkl Miks.

"Ha, ha, da, Miks nas je doveo na vrata raja. Mi smo kasnije napravili što smo napravili kao ekipa. To je jedna od najljepših uspomena moje karijere, zapravo - najlepša. Taj uspjeh ostvaren je sa svim mojim prijateljima i dan-danas smo svi u odličnim odnosima", prisjetio se Popović za Sportske, odnosno Jutarnji list.

Podsjećamo, Zadar je osvojio ABA ligu u sezoni 2002/03, nakon impresivnog nastupa na završnom turniru koji je održan u Ljubljani. U ligaškom dijelu sezone Crvena zvezda, Makabi iz Tel Aviva i Olimpija iz Ljubljane završili su sa po 17-5, ali su crveno-bijeli bili prvoplasirani tim. Zadar je sa četvrte pozicije stigao na F4 i uspio da šokira prvo Zvezdu, a zatim i Makabi!

Marko Popović je odigrao jedan od najboljih mečeva u karijeri protiv Crvene zvezde i pomogao svom timu da kasnije stigne do pobjede, trojkom Majkla Miksa. Hrvatski organizator igre ubacio je 30 poena, uz četiri asistencije, dva skoka i jednu blokadu. Šutirao je 8/8 sa linije penala, 8/14 za dva i 2/7 za tri poena - dok su kod Zvezde najefikasniji bili Jovan Koprivica sa 18, Goran Jeretin sa 10 i Džejms Skuni Pen sa 10 poena.

Marko Popović rođen je u Zadru, a sin je legendarnog Petra Popovića koji je sa zadarskim klubom bio šampion Jugoslavije 1986. godine, a sa reprezentacijom Jugoslavije srebrni na Evropskom prvenstvu 1981. godine. Košarka i Zadar bili su mu u krvi, pa je još kao dječak počeo da se bavi sportom.

U mlađim kategorijama igrao za Zadar, Cibonu i ponovo Zadar, koji mu je nakon što se već afirmisao u seniorskoj konkurenciji spremio sedmogodišnji profesionalni ugovor. Ipak, hrvatski plejmejker ga nije potpisao jer je odlučio da karijeru nastavi u SAD, gdje je igrao za koledž Južni Ajdaho.

Nakon povratka iz Amerike Popović je igrao za Zadar, Valensiju, Cibonu, Efes Pilsen, Žalgiris, Uniks, ponovo Žalgiris, Himki i Fuenlabradu u kojoj je 2019. godine stavio tačku na karijeru. Dva puta je osvojio Evrokup, jednom ABA ligu, a u karijeri ima i brojne trofeje u državama u kojima je nastupao.

