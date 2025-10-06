Trener Zvezde se oglasio poslije još jednog poraza i povika navijača protiv uprave

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos oglasio se poslije poraza od Zadra, kojim je produbljena velika kriza njegovog tima. Njom je završio prošlu sezonu i počeo ovu, jer je "vezao" tri neuspjeha.

Na početku izlaganja, on je nabrajao probleme sa povredama, mada je naglasio da to nije izgovor.

"Očigledno je da imamo problem i očigledno je da ne igramo na svom nivou, defanzivno i ofanzivno. Imamo problem sa povredama, a ovo je realnost i nije izgovor. Imamo osam igrača koji nisu u rosteru, povrede, suspenzija Kalinića, Motijunas još nije dobio neophodne papire zbog francuske federacije... Kodi Mekintajer je bolestan, Moneke jutros nije trenirao zbog problema sa mišićem. Svi ti problemi stavljaju nas pod još veći pritisak", rekao je Sferopulos.

Tražio je podršku navijača.

"Promašili smo toliko polaganja, zakucavanja, šuteva, to je zbog pritiska pod kojim igrači pokušavaju da igraju. Znam da naši navijači nisu zadovoljni, ali ovo je trenutak u kojem svi moraju da ostanu ujedinjeni. Nemam cijeli 'roster' da radim sa njim na treninzima. Nije bilo lako pripremiti ovu utakmicu danas. Nismo imali 12 igrača da izvedemo na teren. Naravno da radimo."

Vidi opis Sferopulos dobro čuo zvižduke navijača Zvezde: "Očekujem to i znam gdje smo, očigledno je da imamo problem" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Igračima je rekao da moraju da imaju vjeru u sebe.

"Psihološki nismo u dobrom trenutku i poslije utakmice rekao sam igračima da moramo da igramo sa samopouzdanjem, jer smo pod velikim pritiskom i imamo problema i ofanzivno i defanzivno."

Da li je očekivao zvižduke, koji su se poslije utakmice pretvorili i u prve povuke protiv uprave Zvezde?

"Da, očekujem to, znam gdje smo, u Srbiji, kao i u Grčkoj, kada ljudi nisu zadovoljni, onda mogu da zvižde. Što se mene tiče, ako volite svoje dijete, ne udarate ga kada ima problem, već ga zagrlite, ako volite svoje dijete."

"Nismo zaboravili da igramo košarku"

Jago je zaigrao poslije vraćanja u tim. Ljetos je bio "otpisan", a onda je naknadno vraćen u rotaciju. Sferopulos kaže da mu je drago što je tu.

"Pod džet-legom je, imao je samo dva treninga, dao je sve od sebe. Drago mi je što je tu, kao i Motijunas. Doveli smo dvojicu igrača brzom reakcijom menadžmenta i na tome želim da zahvalim i menadžmentu i i predsjedniku. Želimo da reagujemo na tržištu dovođenjem još jednog igrača. I u rosteru koji je danas igrao imamo dvojicu igrača sa problemima, zato nisu igrali cijeli meč i potrebno je da se povrijeđeni vrate da bi pomogli drugima."

Izvor: MN PRESS

Grk je u kraćem monologu poručio svima da Zvezda nije zaboravila da igra košarku.

"Moj posao je da psihološki podignem igrača, jer nismo zaboravili da igramo košarku. Dobar smo tim, imamo dobre igrače. Nažalost, sav haos sa povredama uticao je na veze koju smo stvorili na Kritu, gdje smo odigrali dobar turnir. Zbog povreda nismo radili kako smo željeli, pogotovo ja, jer nisam imao cijeli sastav na raspolaganju. Ljudi moraju da shvate da nam toliko igrača nedostaje. Znam da rezultati nisu dobri, ali moramo da budemo ujedinjeni. Navijači moraju da budu malo strpljivi, da nas podrže u ovom teškom trenutku. I prošle i pretprošle sezone sam rekao da hoćemo navijače uz sebe i u dobrom i u lošem trenutku. Hoćemo da navijači budu uz nas, jer se borimo, ne odustajemo i uvijek smo na terenu, pokušavamo da nađemo rješenje, da prevaziđemo ovu tešku situaciju. I svi u timu su ujedinjeni i želimo da vidimo to jedinstvo čitavog kluba, počev od unutar ekipe do svih navijača", zaključio je trener Zvezde.