Juče došao u Zvezdu i već vidi zašto je u krizi: Surovo iskreno rekao šta ne valja u klubu

Donatas Motiejunas bez dlake na jeziku rekao šta trenutno ne valja u Crvenoj zvezdi.

Izvor: Coust Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Crvena zvezda izgleda jako loše na početku nove sezone i izgubila je sve tri zvanične utakmice (Olimpija Milano, Bajern, Zadar) i u sljedećih deset dana pred njom su tri vrlo teška izazova u Evroligi - Fenerbahče, Žalgiris i Real Madrid. Iako je sam početak sezone u pitanju, jasno je da već tu može da se odluči sudbina čitave takmičarske godine i zato su u klubu reagovali i odmah doveli Donatasa Motiejunasa nadajući da bi njegovo iskustvo moglo da promijeni sve.

"Pustiću da moja magija radi. Nisam čovjek koji mnogo priča, ali daću sve od sebe. Već sam imao iskustva, bio sam u sebičnom timu ranije koji je bio individualno veoma talentovan i nadaren. Imam svoje načine, imam ideje, vidjećemo. Nadam se da će igrači reagovati. Na terenu volim da dijelim loptu, volim da igramo timski i da se borim", rekao je Motiejunas za "Sport Klub".

Iako je svega nekoliko dana u Zvezdi, u koju je došao iz Monaka, već sada uočava njene najveće probleme: "Imamo problem da se povežemo jedni s drugima, nema mnogo povjerenja jedni u druge, plašimo se da uradimo ovo ili ono... Bio sam u mnogo različitih situacija, znam kako da pomognem momcima da počnu da vjeruju jedni drugima", dodao je Litvanac koji vjeruje da će unijeti mir u svoju novu ekipu.

Crvena zvezda ima veliki broj igrača koji su van tima zbog povreda, a uz to praktično je pravila novu ekipu jer ni prethodna godina nije bila uspješna.

"Kao što sam rekao, mnogo je novih igrača u timu. Kada promijeniš toliko košarkaša, tim nema jezgro koje stvara povjerenje i koje se gradi godinama - kroz teške, komplikovane utakmice. Promijeniti toliko igrača i očekivati rezultat momentalno... Moraš baš da imaš sreće, neću da vas lažem, mnogo sreće....", rekao je Motiejunas.

Zato navodi primjer Olimpije iz Milana koja godinama ima jedan od najvećih budžeta u Evroligi, ali nije napravila rezultat i zato traži strpljenje.

"Navijači bi trebalo da budu malo strpljiviji, ovo je proces. Prilično sam siguran... Ovdje je veoma dobar trener koji mnogo zna i koji je mnogo prošao. Treba da mu vjerujemo. Uz pravi mentalitet i rad na treninzima, možemo brzo da obrnemo situaciju", dodao je Litvanac.