Šta su problemi Crvene zvezde i zašto je sezonu započela ovako loše, problema ima mnogo, odgovori za sada izostaju i to se vidi po rezultatu. Jedan od najvećih svakako je nedostatak identiteta.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda započela je sezonu sa tri uzastopna poraza. Dva u Evroligi (Armani, Bajern) i jedan u ABA ligi koja se igra u novom formatu (Zadar). Navijači su bijesni i nezadovoljni, skandirali su "Uprava napolje", zviždali Janisu Sferopulosu i svojim izabranicima u "Pioniru", jasna poruka za crveno-bijele koju su svi dobro čuli.

Šta je problem? Ima ih dosta i to se jasno vidi. Prvenstveno zbog velikog broja povrijeđenih igrača. Protiv Zadra nije u protokolu bilo čak osam igrača, među njima je jedini Nikola Kalinić izostao zbog suspenzije, a ne zdravstvenih problema. Međutim, to ne smije i ne može da bude izgovor i to je jasno. Posebno za klub koji ima budžet 20 miliona evra u novoj sezoni.

Vidi opis Ovo više nisu alarmi - zavija sirena za uzbunu: Neko mora biti kriv što Zvezda nema identitet Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Jedna od stvari koja je primjetna na početku ove sezone, mada je nešto slično bilo i u završnici prošle. Šta? Nedostatak identiteta. Sferopulosova ekipa u novoj sezoni igra, fudbalskim žargonom "na gol više". Ima košgeterske obračune sa drugim timovima, a ekipa nema toliko igrača da bi se upuštala u takve mečeve. Primila je skoro 100 poena na oba meča Evrolige (92 od Armanija kući i 97 od Bajerna u gostima). Sa takvom odbranom, teško da može nešto da se uradi.

Uostalom, Zadar je u Beogradu dao 85 poena. Problemi su vidljivi na svim dijelovima terena. Kako u reketu, čak i kada je tu bio sada povrijeđeni Hasijel Rivero, tako i u spoljnoj liniji. Ni Rivero ni Ebuka Izundu, pa ni novajlija Donatas Motiejunas nisu igrači koji su poznati po "zaključavanju reketa". Jedini koji to radi na visokom nivou je Džoel Bolomboj koji prema nezvaničnim informacijama neće zaigrati do januara 2026. godine. A do tada je pitanje kakav će skor imati tim... To što se nije pojavio u Beogradu ni na zajedničkom slikanju pred početak sezone možda i najbolje govori o samom procesu rehabilitacije i o tome da mu je potrebno još vremena. Ne treba zaboraviti da prvo treba da krene sa individualnim treninzima, pa timskim i da sve to može da potraje.

Šta je sa odbranom?

Vidi opis Ovo više nisu alarmi - zavija sirena za uzbunu: Neko mora biti kriv što Zvezda nema identitet Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Crvena zvezda kao da ne igra odbranu u novoj sezoni. Već spomenuti veliki broj primljenih poena je jasan pokazatelj. Slijedi gostovanje Fenerbahčeu u Istanbulu (10. oktobar u 19.45h). Prvak Evrope je favorit u tom meču i ako Zvezda ne napravi iznenađenje sezonu će krenuti sa skorom 0-4, a onda slijedi dupla evroligaška nedjelja u Beogradu i dueli sa Žalgirisom (14.10 u 20h) i Real Madridom (17.10 u 19h). Ako hitno ne popravi odbranu, imaće ogromne probleme.

Problem nije samo u reketu, već i u odbrani šuta za tri. Armani je ubacio 11 trojki iz 24 pokušaja, Bajern je bio nešto bolji (14/32), posebno je dominirao Andreas Obst (9/16 za tri). Ako su to jake evroligaške ekipe, šta tek onda reći za duel za Zadranima koji su imali 15/35 za tri. Ako se to dogodi na tri meča, onda nije slučajnost. U Pioniru je Zvezda šutirala 5/27 za tri što je samo 18,5 odsto.

Kao što smo već spomenuli, ne vidi se taj identitet Zvezde. Primjera radi, kada je Dejan Radonjić vodio crveno-bijele fokus je bio na odbrani i mečevi su se završavali na mali broj poena, ali se znalo šta je zadatak. Ove sezone kod Sferopulosa se vidi da ekipa trenutno nema "ni glavu ni rep" i da to mora što prije da se riješi. Još jedan podatak koji definitivno brine je da, ako se računa i prošla sezona i period poslije osvajanja Kupa Radivoja Koraća - Zvezda je u Evroligi dobila samo dva meča (Olimpijakos i Virtus).

Čija je ovo odgovornost?

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Kada rezultati nisu onakvi kakvi se očekuju jasno je da je uvijek prva meta trener. U ovom slučaju je to Janis Sferopulos koji je izviždan zajedno sa igračima poslije meča sa Zadrom. Čuo je on sve to dobro i pokušao je da nađe opravdanje za sve to.

"Očigledno je da imamo problem i da ne igramo na svom nivou na obje strane terena. Muče nas povrede i to je realnost. Znam da navijači nisu zadovoljni, ali je ovo trenutak u kom svi moraju da ostanu ujedinjeni. Nemam cijeli sastav da radim sa njima ni da treniram, nismo imali 12 igrača da izvedemo na teren. Psihološki nismo u dobrom trenutku. Da, čuo sam zvižduke, znam gdje sam i kada ljudi nisu zadovoljni mogu da zvižde. Što se mene tiče, ako volite svoje dijete, ne udarate ga kada ima problem, već ga zagrlite", rekao je Sferopulos.

Ako Zvezda izgubi od Fenerbahčea pritisak će da bude još veći. Sferopulos je na užarenoj klupi, zna da je prvi na udaru ako se rezultati ne poboljšaju. Prvi čovjek kluba Željko Drčelić je u više navrata isticao da Grk ima njegovu punu podršku, ali teško da je i on mogao da pretpostavi da će sezona da počne sa 0-3 i da vremena za popravni u isto vrijeme i ima i nema. Posebno zbog proširenja Evrolige i činjenice da ima dosta jakih timova koji se bore za plej-of. Navijači već prizivaju na društvenim mrežama povratak Saše Obradovića, spominju i Dejana Radonjića, a da li će biti takve vrste reakcija? To znaju samo Drčelić i čelni ljudi kluba. Rezultati nisu dobri, alarmi su počeli da se pale...