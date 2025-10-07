logo
Budžeti samo skaču, otkrivene cifre: Gdje su Zvezda i Partizan u odnosu na Francuze?

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Poznati budžeti francuskih klubova za sezonu 2025/26.

Budžet Crvene zvezde i Partizana u odnosu na francuske klubove Izvor: MN PRESS

Francuska košarkaška liga objavila je budžete tamošnjih klubova, a očekivano se u vrhu liste nalaze se evroligaši - Monako, Pariz i Asvel. Ako uzmemo u obzir budžete srpskih "vječitih" rivala Crvene zvezde i Partizana za sezonu 2025/26, razlika je i više nego značajna. Crveno-bijeli su objavili cifru od 20 miliona, dok crno-bijeli imaju sedam miliona više na raspolaganju.

Naravno, u Francuskoj prednjači Monako, što nije nikakvo iznenađenje, a tim iz Kneževine ima veći budžet za čak 32% u odnosu na prošlu sezonu i sada iznosi - 38,7 miliona evra. Od toga na plate ide 20,13 miliona, što pokriva plate i igrača i trenerskog osoblja. 

Majk Džejms
Izvor: MN PRESS

Sledi Pariz koji ima istorijski budžet od 28,8 miliona evra, što je rekordno povećanje od 53%. Njihov fond za plate je porastao za 42% na 7,97 miliona evra, što predstavlja 28% ukupnog budžeta. Asvel je treći sa skromnim budžetom od 18,6 miliona evra, što je 15% više nego prošle sezone.

Zvezda i Partizan

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović je otkrio da buudžet crno-bijelih za sezonu 2025/26 iznosi rekordnih 27 miliona evra.

"Nije tajna, mi smo budžet za prvi tim povećali gotovo 35 odsto u odnosu na prošlu sezonu. Ne krijemo ni sportske ambicije, ciljamo plej-of, a želimo i fajnal-for. Naravno, da se nadovežem čuvenu izjavu legendarnog Johana Krojfa - 'Nikada nisam vidio vreću novca da postiže gol' - tako i ovdje smo svjesni da novac nije garancija za sportski rezultat, ali vam i te kako pomaže da stvorite neophodne preduslove kako bi se rezultat ostvario", poručio je Mijailović.

Što se tiče Crvene zvezde, prvi čovjek crveno-bijelih Željko Drčelić kaže da je budžet ostao isti kao prethodne sezone.

"Budžet je kao i prošle godine, oko 20 miliona evra. Moram da kažem, imamo sreću što imamo predsjednika države koji voli sport. Srbija nikad više nije ulagala u sport nego u posljednjih deset godina", rekao je Drčelić.

