Zvezda i Partizan nikako da nauče: Zašto plaćaš Evroligi ako ćeš da budeš kampanjac?

Crvena zvezda i Partizan porazima su počeli novu kampanju u Evroligi, a imaju sličan problem - opet nisu napravili timove prije početka sezone. Željko Obradović i Janis Sferopulos imaju zbog toga problema i čekaju pojačanja kad su već morali da ih imaju.

Najbolji srpski klubovi Crvena zvezda i Partizan platili su ovog ljeta licence za Evroligu i za tri iduće godine u ovom takmičenju iskeširali su po 2.250.000 evra. U pitanju je ozbiljan novac koji se ne daje tek tako, nego samo ako ste spremni da napravite pomak i napadnete vrh tabele, što navijači i priželjkuju svih ovih godina.

Tokom ljeta vidjeli smo ozbiljna pojačanja u oba kluba, očekivano je to dovelo do euforije, međutim već poslije prvog kola može se vidjeti da je ona splasnula. Partizan je razočarao na gostovanju Dubaiju i doživio je lak poraz (89:76), dok je Zvezda bila nešto bliža Olimpiji iz Milana i pružila je solidan otpor, ali je na kraju izgubila s dvocifrenom razlikom (92:82). Tako su "vječiti" odmah na startu Evrolige u minusu i već u četvrtak ih čeka borba da ne odu na 0-2.

Iako su se ovog ljeta odlučili na potpuno drugačije strategije kada su transferi u pitanju - Partizan je zadržao gro tima, Zvezda je mijenjala od temelja - evidentno je da oba tima imaju nedostataka. Prosto, igrački kadar (ponovo) nije kompletan i tako su "vječiti" u sezonu ušli s problemima za koje znaju da imaju.

Kao pravi "kampanjci" ostavili su taj problem za kasnije, vjerujući da će i bez neophodnih pojačanja kojima bi zaokružili timovi praviti odlične rezultate, ali kao da su zaboravili da su i drugi klubovi nešto radili ovog ljeta...

Evroliga nikad nije trpjela "kampanjce", a posebno neće ove sezone kada se čak 20 klubova bori za mjesto u osam najboljih. Kako je to već izračunao Dimitris Itudis - to znači da će čak 60 odsto ekipa neće proći u doigravanje i samim tim ćemo moći da kažemo za njih da su imali loše sezone. Zvezda i Partizan ne žele da se za šest mjeseci vratimo na oktobar i da se propuštena šansa vidi baš u prvim utakmicama sezone, kada su rosteri bili nekompletni.

Šta fali Crvenoj zvezdi?

Loša završnica prethodne sezone bila je znak za Crvenu zvezdu da ovog ljeta pritisne dugme "reset" i gotovo krene ispočetka, tako da su sedmorica otišla iz kluba, a došlo je ukupno deset pojačanja (uz još povratnika Uroša Plavšića). Ali, čak ni dvocifren broj novajlija ne znači da je igrački kadar zaokružen.

U ovom trenutku Zvezda ima čak petoricu povrijeđenih košarkaša i to pravi ogromne probleme Janisu Sferopulosu. Mjesecima već nema Džoela Bolomboja, tešku povredu kolena doživio je Ajzeja Kenan, najveće pojačanje Devonte Grejam nosi ortopedsku čizmu, Ognjena Dobrića muče leđa, a Hasijel Rivero nije mogao da se osloni na nogu poslije prve utakmice Evrolige i svi strepe kolika pauza je pred njim.

Ako je duža, to znači da Zvezda i prije nego što je "zakrpila rupu" koju je imala na startu Evrolige, sada ima još jednu novu, što će tražiti izlazak na tržište, pa novo uigravanje tima koji se tek okupio...

"Potrebno je malo strpljenja, prošla su tri-četiri dana od povrede Kenana, na tržištu smo i gledamo sve moguće varijante igrača koji su slobodni. Vrlo je teško u ovom trenutku naći pravog igrača, jer počinje sezona i svi dobri igrači su potpisali", rekao je novi sportski direktor Milan Tomić prije povrede Rivera, a čini se da mu je i Janis Sferopulos skrenuo pažnju da sa ovakvim timom ne može mnogo, svjestan da će prvi platiti ceh ako se zaređaju porazi.

Tako se sada kao opcija pojavljuje Jago dos Santos, igrač koga je Zvezda precrtala ovog ljeta, dok je i Luka Mitrović u nekoj vrsti "limba" jer mu je rečeno da traži novu sredinu (navodno je u pregovorima s Makabijem), a još ima ugovor.

Ukoliko bi njih dvojica bila vraćena u tim - problemi koje Zvezda ima ne bi i dalje bili riješeni. Zapravo bi bili samo potvrda nekih naglih i brzopletih odluka, sve uz vjeru da će se situacija s pojačanjima razvijati u drugom smjeru, pošto znamo da su prethodno želje bili i Micić, Gudurić, Petrušev... Evroliga to ne trpi, pokazalo se na primjeru Partizana i Mirotića.

Šta fali Partizanu?

Izvor: MN PRESS

Za razliku od prethodnog ljeta, Partizan je ovog puta zapravo imao gotovo formiran tim. U odnosu na prošlu sezonu nema samo Balše Koprivice i Ajzeje Majka, dok je kasno "puštanje" Frenka Nilikine napravilo problem Partizanu na mjestu beka, posebno jer je - slično kao i Jago - precrtan Ife Lundberg.

Partizan je angažovao Dilana Osetkovskog, Šejka Miltona i Džabarija Parkera, u koje polaže velike nade, nedavno je stigao i mladi Mika Murinen, ali je i sa svima njima jasno da tim i dalje nije formiran.

Popularna "doselekcija" u novembru zvuči predaleko da bi se Partizan "kockao" i zato i Željko Obradović insistira da što prije dobije još jednog centra. Zapravo, jedina "petica" u timu trenutno je Tajrik Džouns i vidjelo se već na meču protiv Dubaija koliki je to problem, pošto eksperimenti sa drugim visokim igračima na tom mjestu nisu donijeli naročite benefite.

"Fali nam jedan visok igrač najmanje, radimo na tome. Vidjećemo šta može, nije laka situacija da se uradi sa obzirom na stanje na tržištu. Ne tražimo po svaku cijenu, već igrača koji može da pomogne, da promijeni nešto u timu i da donese nešto novo...", rekao je Željko Obradović prije nekoliko dana, međutim možda baš nakon prve utakmice pokuša da ubrza Zorana Savića da pronađe rješenje, da poslije ne bude prekasno.

Na sve ovo mora se istaći i da se od svih igrača koji su to lane očekuju bolje partije, pošto su mnogi od njih podbacili u Dubaiju, tako da moraju da dokažu Partizanu da nije pogriješio kada je vjerovao u njih i odlučio da ostanu na okupu.

Za sada se kao opcija na centru spominjali samo Kejlor Keli i Nerlens Noel, s tim da je drugopomenutog Partizan već odbio, dok bi mjesto plejmejkera (ili beka) mogao da pojača Taran Armostrong. Prošlo je već nekoliko dana od kada se pojavila ova vijest i za sada je samo na nivou spekulacija.

Šta dalje za Zvezdu i Partizan?

Dok treneri čekaju pojačanja, Zvezda i Partizan će ove nedjelje opet na teren u Evroligi. U četvrtak će Zvezda gostovati Bajernu u Minhenu, dok će Partizan dočekati Olimpiju iz Milana. Uporedo s tim počinje i ABA liga, pa će tako Partizan u ponedjeljak igrati s Krkom, a Zvezda sa Zadrom.

Već do 17. oktobra pred "vječitima" je ukupno pet kola Evrolige, tako da Partizanu preostaju utakmice s Efesom (d), Realom (g) i Baskonijom (g), dok Zvezda u tom periodu igra sa Fenerbahčeom (g), Žalgirisom (d) i Realom (d).



