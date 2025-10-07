Novi peh za Fener pred Zvezdu

Fenerbahče ostao bez još jednog igrača pred meč sa Zvezdom u Istanbulu.

Izvor: EPA/RYAN LIM/X/Printscreen/Can Peker Pekcan

Košarkaši Crvene zvezde gostuju aktuelnom šampionu Evrope, ekipi Fenerbahčea, u okviru 3. kola Evrolige, a meč je na programu u petak od 19.45. Crveno-bijeli su na očajan način startovali sezonu pošto su bez pobjede poslije dvije evropske utakmice i jedne u regionalnom takmičenju, a kadrovska situacija je i dalje problematična. Međutim, ne cvjetaju ruže ni u timu koji sa klupe predvodi Šarunas Jasikevičijus.

Poslije povrede Brendona Bostona, još jedan novajlija je doživio peh. U pitanju je Armando Bejkot koji je napustio teren uz pomoć saigrača i hramljući otišao u svlačionicu. Sve se desilo tokom duela sa Petkimom u turskom prvenstvu, a stepen povrede će biti naknadno poznat, ali ovi kadrovi ne ohrabruju.

Fenerbahçe Beko forması giyen Armando Bacot, Aliağa Petkimspor karşısında maçın ilk pozisyonunda sakatlık yaşadı ve sekerek soyunma odasına gitti.pic.twitter.com/RZX4eLeBQ7 — Can Peker Pekcan (@canpekerpekcan)October 6, 2025

Što se tiče ukupne situacija u Feneru, na listi povrijeđenih su pomenuti Bejkot i Boston koji se povredio u prošlom kolu na meču protiv Žalgirisa. Bango, Žagars i Vilbekin su već duže vrijeme van parketa i sigurno se neće suprotstaviti beogradskim crveno-ijelima.

Kakva je situacija u Zvezdi?

Nakon što su se Jago Dos Santos i Donatas Motiejunas pridružili timu, Brazilac je već "debitovao" u bolnom porazu od Krke, može se reći da je situacija na Malom Kalemegdanu nešto povoljnija. Zvezda ima petoricu igrača koji su na dužem odsustvu, a to su Hasijel Rivero, Devonte Grejem, Ajzea Kenan, Uroš Plavšić i Džoel Bolomboj, dok se očekuje povratak kapitena Ognjena Dobrića.

