logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi peh za Fener pred Zvezdu

Novi peh za Fener pred Zvezdu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Fenerbahče ostao bez još jednog igrača pred meč sa Zvezdom u Istanbulu.

Nova povreda u Fenerbahčeu pred utakmicu sa Crvenom zvezdom Izvor: EPA/RYAN LIM/X/Printscreen/Can Peker Pekcan

Košarkaši Crvene zvezde gostuju aktuelnom šampionu Evrope, ekipi Fenerbahčea, u okviru 3. kola Evrolige, a meč je na programu u petak od 19.45. Crveno-bijeli su na očajan način startovali sezonu pošto su bez pobjede poslije dvije evropske utakmice i jedne u regionalnom takmičenju, a kadrovska situacija je i dalje problematična. Međutim, ne cvjetaju ruže ni u timu koji sa klupe predvodi Šarunas Jasikevičijus.

Poslije povrede Brendona Bostona, još jedan novajlija je doživio peh. U pitanju je Armando Bejkot koji je napustio teren uz pomoć saigrača i hramljući otišao u svlačionicu. Sve se desilo tokom duela sa Petkimom u turskom prvenstvu, a stepen povrede će biti naknadno poznat, ali ovi kadrovi ne ohrabruju.

Što se tiče ukupne situacija u Feneru, na listi povrijeđenih su pomenuti Bejkot i Boston koji se povredio u prošlom kolu na meču protiv Žalgirisa. Bango, Žagars i Vilbekin su već duže vrijeme van parketa i sigurno se neće suprotstaviti beogradskim crveno-ijelima.

Kakva je situacija u Zvezdi?

Nakon što su se Jago Dos Santos i Donatas Motiejunas pridružili timu, Brazilac je već "debitovao" u bolnom porazu od Krke, može se reći da je situacija na Malom Kalemegdanu nešto povoljnija. Zvezda ima petoricu igrača koji su na dužem odsustvu, a to su Hasijel Rivero, Devonte Grejem, Ajzea Kenan, Uroš Plavšić i Džoel Bolomboj, dok se očekuje povratak kapitena Ognjena Dobrića.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Fenerbahče košarka Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC