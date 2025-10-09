ZVANIČNO: Janis Sferopulos više nije trener Crvene zvezde!

Crvena zvezda je zvanično saopštila kraj saradnje sa Janisom Sferopulosom.

Crvena zvezda je i zvanično saopštila da Janis Sferopulos više nije prvi trener ekipe. Izdato je opširno saopštenje u kome se nabrajaju brojni uspjesi Grka na klupi ekipe sa Malog Kalemegdana i navode se svi trofeji koje je osvojio. Ipak na kraju je procijenjeno da je vrijeme za rastanak.

Saopštenje Košarkaškog kluba Crvena zvezda prenosimo u cijelosti.

"Nakon zajedničkog sastanka predsjednika kluba Željka Drčelića, generalnog menadžera za sportski sektor Milana Tomića, menadžmenta kluba i dosadašnjeg trenera Janisa Sferopulosa, donijeta je odluka da gospodin Sferopulos neće više obavljati funkciju trenera prvog tima našeg kluba.

Ova odluka donijeta je sa samo jednim ciljem koji su imale obje strane – da je to u ovom trenutku u najboljem interesu KK Crvena zvezda. Janis Sferopulos je postavljen za prvog trenera KK Crvena zvezda Meridianbet 21.10.2023. godine i u periodu do oktobra 2025. godine osvojio je 4 trofeja sa klubom (ABA ligu, dva kupa Radivoj Korać i prvenstvo Srbije), a ekipa je prošle sezone stigla i do plej ina Evrolige.

Tokom dvije godine tokom boravka na klupi Crvene zvezde vodio je prvi tim na 145 utakmica uz bilans 90 pobjeda i 55 poraza. Klub se ovom prilikom zahvaljuje na svemu što je trener Janis Sferopulos učinio na klupi Crvene zvezde, načinu na koji je gospodski predstavljao klub na terenu i van njega, i na svemu što je učinio da zajedno podignemo klub na viši nivo.

Želimo mu puno sreće, zdravlja i profesionalnih uspjeha u nastavku karijere. Janis Sferopulos će osvojenim trofejima, ali i nagradom koju je dobio kao najuspješniji trener naše crveno-bijele porodice (Sportskog Društva Crvena zvezda) ostati neizbrisiv dio istorije našeg kluba! Klub se ovom prilikom zahvaljuje i pomoćniku Janisa Sferopulosa, Vasilisu Jorgotelisu na velikom trudu, angažmanu i doprinosu koji je dao tokom borovaka u Crvenoj zvezdi zajedno sa prvim trenerom", navodi se u saopštenju kluba.

