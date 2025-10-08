logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sferopulosu je javljeno da više nije trener Zvezde": Grci objavili najnovije informacije

"Sferopulosu je javljeno da više nije trener Zvezde": Grci objavili najnovije informacije

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Janis Sferopulos više nije trener Crvene zvezde i njemu je to saopšteno objavili su mediji iz Grčke i tako potvrdili da je došlo vreme za kraj.

Grci tvrde da je Sferopulosu saopšteno da više nije trener Zvezde Izvor: MN PRESS

Rastanak Janisa Sferopulosa i Crvene zvezde je neminovnost. Stigla je potvrda toga i iz Grčke, tačnije sa portala "sport24". Grčki stručnjak je tokom ljeta davao intervju za medije iz svoje domovine, ima dobar odnos sa njima, tako da je velika vjerovatnoća da im je informacije i on lično potvrdio.

"Sferopulosu je u srijedu popodne javljeno od strane menadžmenta Crvene zvezde da je donesena konačna odluka o razlazu. Saša Obradović je glavni favorit da ga zamijeni", navodi se u tekstu spomenutog portala.

Djeluje da je sada samo ostalo još da se zvanično oglase dvije strane i da dođe do potvrde svega i od njih. Ostaje da se vidi i ko će onda da vodi Zvezdu na meču protiv Fenerbahčea u petak (10. oktobar u 19.45h).

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Crvena zvezda Janis Sferopulos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC