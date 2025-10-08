"Sferopulosu je javljeno da više nije trener Zvezde": Grci objavili najnovije informacije

Janis Sferopulos više nije trener Crvene zvezde i njemu je to saopšteno objavili su mediji iz Grčke i tako potvrdili da je došlo vreme za kraj.

Izvor: MN PRESS

Rastanak Janisa Sferopulosa i Crvene zvezde je neminovnost. Stigla je potvrda toga i iz Grčke, tačnije sa portala "sport24". Grčki stručnjak je tokom ljeta davao intervju za medije iz svoje domovine, ima dobar odnos sa njima, tako da je velika vjerovatnoća da im je informacije i on lično potvrdio.

"Sferopulosu je u srijedu popodne javljeno od strane menadžmenta Crvene zvezde da je donesena konačna odluka o razlazu. Saša Obradović je glavni favorit da ga zamijeni", navodi se u tekstu spomenutog portala.

Djeluje da je sada samo ostalo još da se zvanično oglase dvije strane i da dođe do potvrde svega i od njih. Ostaje da se vidi i ko će onda da vodi Zvezdu na meču protiv Fenerbahčea u petak (10. oktobar u 19.45h).