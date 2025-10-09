Željko Drčelić preuzeo odgovornost za otkaz Janisu Sferopulosu: "Dao sam mu ugovor, neću se sakrivati"

Predsjednik Crvene zvezde Željko Drčelić se oglasio poslije otkaza treneru Janisu Sferopulosu.

KK Crvena zvezda odlučila je da prekine saradnju sa trenerom Janisom Sferopulosom poslije vrlo lošeg početka sezone. Tri poraza i mnoštvo problema "poništili" su tako ugovor koji je Grk potpisao početkom kalendarske godine, kada je dobio produženje do 2027. godine, a ispostavlja se da je otišao mnogo ranije.

O ovoj odluci za zvanični sajt crveno-bijelih govorio je predsjednik kluba Željko Drčelić koji je preuzeo odgovornost i poručio da se nikada neće kriti iza trenera i igrača.

"Poslije više održanih sastanaka na nivou kluba i poštovanja svih statutarnih protokola, donijeli smo odluku. Ipak, kao prvi čovjek kluba želim da istaknem da je kompletna odgovornost povodom ove odluke isključivo na meni, ne samo kao predsjednika Crvene zvezde, već i kao čovjeka. Nemam pravo, niti želim, niti ću se ikada, dok sam na mjestu predsjednika kluba, kriti iza trenera i igrača", navodi Sferopulos i dodaje:

"Na moju inicijativu, kao predsjednika kluba, produžen je ugovor treneru Sferopulosu početkom ove godine. Da podsjetim, radio je naporno, vrijedno, bio je uspješan, čovjek je sa velikim ljudskim kvalitetima, odnosio se prema rivalima uvijek i u svakoj prilici sa dužnim poštovanjem. Bio je sve ono što jedan trener Crvene zvezde treba da predstavlja. Obostrana želja je bila da osvajamo trofeje i pobjeđujemo, ali i da koristeći njegovo znanje i iskustvo rada u velikim klubovima, zajedno podižemo klub na svaki mogući način na viši nivo".

"Nisam se miješao u njegov posao"

"Sa druge strane, što smatram normalnim u rukovođenju velikih sistema, kada radim sa stručnim ljudima, nikad se nisam miješao u njegov dio posla, niti ću se miješati bilo kom treneru u budućnosti, jer se podrazumijeva da imaju autonomiju u radu".

"Vjerujem da to nekima nije popularno, možda nije ni potpuno ispravno, ali ako u nekoga vjeruješ i imaš povjerenje, moraš da mu daš i slobodu da nesmetano radi i pokuša da realizuje svoje ideje i plan rada".

"Sve ovo sam uradio iz srca i bez interesa, kao zvezdaš, kao predsjednik kluba koji je dodatno želio da ukaže povjerenje čovjeku koji je uvažavao klub, zaposlene u njemu, srpsku košarku, naše navijače, i koji je bio uspješan. Da ne podsjećam javnost šta je gospodin Janis Sferopulos uradio tokom dvije sezone u Crvenoj zvezdi, uključujući i podatak da je u jednom momentu najvećeg rivala pobijeđivao 9 puta zaredom i osvojio 4 trofeja zaredom. Novu sezonu nismo započeli dobro – više je razloga za to i ne bih želio da elaboriram šta je krenulo loše, jasno je da smo morali da preduzmemo ovakav korak. Moja pozicija je takva da imam obavezu, bez obzira na sve rečeno, da donosim teške odluke koje ni meni kao čovjeku, a i predsjedniku kluba nekada ne prijaju. Ovo je jedna od takvih. Jer, interes KK Crvena zvezda mi je na prvom mjestu".

"Svjestan činjenice da je profesionalizam surov i da nekada veliki rad, dobre namjere i velika želja nisu dovoljni – ostaje mi da se zahvalim gospodinu Janisu Sferopulosu na svemu što je uradio za našu Crvenu zvezdu. Bila mi je čast da sam kao predsjednik kluba sarađivao sa dobrim čovjekom, vrhunskim trenerom koji je Crvenu zvezdu prije svega doživljavao kao porodicu, donosio nam radosti, radio vrijedno, predano, dijelio svoje dragocjeno iskustvo kako bi naš veliki klub učinio još većim".

"Zato će mu vrata Crvene Zvezde kao čovjeku koji je na gospodski način na terenu i van njega predstavljao naš klub i bio dio srpske košarke uvijek biti otvorena. Veliko hvala gospodinu Janisu Sferopulosu", zaključuje se.

