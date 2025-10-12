Sferopulos već našao novi posao? Dobija odriješene ruke, cilj je samo jedan

Doskorašnji trener Zvezde Janis Sferopulos bi mogao da se vrati u Grčku.

Grčki trener Janis Sferopulos platio je ceh loših rezultata na startu sezone i napustio Crvenu zvezdu nakon dvije godine. Crveno-bijeli su krenuli sa tri poraza, a nakon što je Zadar slavio u Beogradu u 1. kolu ABA lige bilo je jasno da je vrijeme za promjene. Na njegovo mjesto došao je Saša Obradović koji će započeti svoj drugi mandat na Malom Kalemegdanu. Šta će biti sa Sferopulosom?

Prema navodima nekih grčkih medija, nakon epizode u Beogradu, Sferopulos bi mogao da se vrati u kub u kome je radio kao pomoćnik od 1997. do 2005. godine. U pitanju je PAOK koji je u nekoliko navrata vodio i kao prvi trener.

Navodno, vlasnici kluba iz Soluna žele da naprave iskorak i cilj im je da u budućnosti budu učesnici Evrolige. Trenutno se takmiče u Evrokupu, a ime poput Janisa Sferopulosa bi im bilo početni kapital.

Gdje je sve radio Sferopulos?

Doskorašnji trener Zvezde je kao pomoćnik radio u dosta timova, a na startu trenerske karijere vodio juniorski i senorski tim Apolona gdje je nastupao i kao igrač. Bio je asistent u PAOK-u, Olimpijakosu, CSKA i Hjustonu. Vodio je još Panionis, Makabi, Olimpijakos sa kojim je stigao do finala Evrolige i na kraju Crvenu zvezdu kojoj je donio pet trofeja.