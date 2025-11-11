Janis Sferopulos se vraća u Evroligu? Stigao neočekivan poziv, kandidat i Pešić

Barselona krenula po novog trenera poslije lošeg početka sezone, a među trojicom kandidata je i Janis Sferopulos.
Barselona je ostala bez trenera pošto je poslije loših rezultata smijenila Đoana Penaroju. S obzirom na to da je tempo Evrolige "ubitačan" i da nema prostora za prazan hod, Barselona što prije mora da izabere novog trenera, s tim da će najvjerovatnije biti promjena i u sportskom sektoru zbog čega se čeka konačna odluka.
Već nekoliko imena pojavilo se u javnosti i sada je navodno i Janis Sferopulos kandidat za klupu Barselone. Prema pisanju grčke "Gazete", doskorašnji trener Zvezde Sferopulos je drugi izbor, ako ne dođe do dogovora sa prvim pikom.
Ko je najbliži klupi Barselone?Izvor: MN PRESS
Nezvanično, na "pol" poziciji za preuzimanje Barselone je Ćavi Paskval. Španski trener koji je već vodio Barselonu od 2008. do 2016. godine, i prije toga još bio godinama u njenom sistemu, trenutno je bez ugovora poslije rastanka sa Zenitom u kome je radio pet godina.
Ipak, Paskval ima određene uslove i ne želi tek tako da dolazi u Barselonu ako ne bude imao garancije oko tima, tako da su za sada pregovori neočekivano zapeli.
Osim njega, alternativa je i Svetislav Pešić koji je ovog ljeta ostao bez ugovora u reprezentaciji Srbije, a znao je već da sjeda na "vrelu klupu" Barselone. Ipak, postavlja se pitanje da li tempo koji nameće Evroliga - i zaista nagomilane obaveze i u ostalim takmičenjima - može da isprati u ovim godinama. A ima ih punih 76.