Janis Sferopulos se vraća u Evroligu? Stigao neočekivan poziv, kandidat i Pešić

Barselona krenula po novog trenera poslije lošeg početka sezone, a među trojicom kandidata je i Janis Sferopulos.

Barselona je ostala bez trenera pošto je poslije loših rezultata smijenila Đoana Penaroju. S obzirom na to da je tempo Evrolige "ubitačan" i da nema prostora za prazan hod, Barselona što prije mora da izabere novog trenera, s tim da će najvjerovatnije biti promjena i u sportskom sektoru zbog čega se čeka konačna odluka.

Već nekoliko imena pojavilo se u javnosti i sada je navodno i Janis Sferopulos kandidat za klupu Barselone. Prema pisanju grčke "Gazete", doskorašnji trener Zvezde Sferopulos je drugi izbor, ako ne dođe do dogovora sa prvim pikom.

Ko je najbliži klupi Barselone?

Nezvanično, na "pol" poziciji za preuzimanje Barselone je Ćavi Paskval. Španski trener koji je već vodio Barselonu od 2008. do 2016. godine, i prije toga još bio godinama u njenom sistemu, trenutno je bez ugovora poslije rastanka sa Zenitom u kome je radio pet godina.

Ipak, Paskval ima određene uslove i ne želi tek tako da dolazi u Barselonu ako ne bude imao garancije oko tima, tako da su za sada pregovori neočekivano zapeli.

Osim njega, alternativa je i Svetislav Pešić koji je ovog ljeta ostao bez ugovora u reprezentaciji Srbije, a znao je već da sjeda na "vrelu klupu" Barselone. Ipak, postavlja se pitanje da li tempo koji nameće Evroliga - i zaista nagomilane obaveze i u ostalim takmičenjima - može da isprati u ovim godinama. A ima ih punih 76.