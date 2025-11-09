Zvone telefoni u Barseloni: Od one trojke Partizanu - sve se raspalo i spremaju se otkazi

Teški dani za Barselonu koju pobjeda nad Partizanom uopšte nije podigla, samo je ogolila probleme.

Barselona je prije devet dana srušila Partizan u Beogradu trojkom Vila Klajburna sa skoro pota terena (78:76), međutim ako je neko mislio da će ta pobjeda "pogurati" momke Đoana Penaroje grdno se prevario. Barseloni je ta utakmica samo zamaskirala igračku krizu u kojoj se nalazi i danas je izgubila treću utakmicu zaredom.

Nakon što je Mursija srušila Barselonu u "tijesnoj" utakmici 81:78, uslijedio je poraz u "El Klasiku" od Real Madrida (101:92) i to na domaćem terenu, pa jutros od Đirone u gostima - sa skoro 20 razlike (96:78).

Krizni sastanak u Barseloni

Još u subotu u Barseloni je održan krizni sastanak, javlja "Mundo Deportivo". Očigledno to nije pomoglo jer je partija protiv Đirone bila jedna od najlošijih ove sezone i evidentno je da nešto ne funkcioniše unutar ekipe.

Zbog toga je Đoan Laporta, prvi čovjek Barselone, pozvao sve odgovorne na sastanak i zanimljivo je da na njemu nije bilo sportskog direktora Huana Karlosa Navara. To je nagovještaj da bi upravo Navaro prvi mogao da dobije otkaz, pošto je najodgovorniji za ovakav roster - iskusan i preplaćen - sa kojim Đoan Penaroja kao da ne zna šta da radi.

Navodno, sprema se otkaz za Majlsa Norisa koji je stigao iz Bostona i koji apsolutno ništa nije pokazao u Evroligi (2,6 poena po meču), a kada ode oslobodio bi se prostor za mjesto još jednog igrača van EU.

Višak su i Jusufa Fal i Vili Ernangomez, ali su njihovi ugovori takvi da će Barselona morati da ih "drži" u klubu do kraja godine.

Što se tiče trenera Đoana Penaroje, o njegovom statusu se priča od dolaska u klub. Čini se da nijednog trenutka nije imao baš apsolutnu podršku, međutim za sada nema trenera koji se spominju kao alternativa za njega, možda baš zbog toga što se prvo čeka rasplet sa Navarom.

