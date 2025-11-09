logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvone telefoni u Barseloni: Od one trojke Partizanu - sve se raspalo i spremaju se otkazi

Zvone telefoni u Barseloni: Od one trojke Partizanu - sve se raspalo i spremaju se otkazi

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Teški dani za Barselonu koju pobjeda nad Partizanom uopšte nije podigla, samo je ogolila probleme.

Raspada se KK Barselona Izvor: Ruben De La Rosa/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Barselona je prije devet dana srušila Partizan u Beogradu trojkom Vila Klajburna sa skoro pota terena (78:76), međutim ako je neko mislio da će ta pobjeda "pogurati" momke Đoana Penaroje grdno se prevario. Barseloni je ta utakmica samo zamaskirala igračku krizu u kojoj se nalazi i danas je izgubila treću utakmicu zaredom.

Nakon što je Mursija srušila Barselonu u "tijesnoj" utakmici 81:78, uslijedio je poraz u "El Klasiku" od Real Madrida (101:92) i to na domaćem terenu, pa jutros od Đirone u gostima - sa skoro 20 razlike (96:78).

Krizni sastanak u Barseloni

Još u subotu u Barseloni je održan krizni sastanak, javlja "Mundo Deportivo". Očigledno to nije pomoglo jer je partija protiv Đirone bila jedna od najlošijih ove sezone i evidentno je da nešto ne funkcioniše unutar ekipe.

Zbog toga je Đoan Laporta, prvi čovjek Barselone, pozvao sve odgovorne na sastanak i zanimljivo je da na njemu nije bilo sportskog direktora Huana Karlosa Navara. To je nagovještaj da bi upravo Navaro prvi mogao da dobije otkaz, pošto je najodgovorniji za ovakav roster - iskusan i preplaćen - sa kojim Đoan Penaroja kao da ne zna šta da radi.

Navodno, sprema se otkaz za Majlsa Norisa koji je stigao iz Bostona i koji apsolutno ništa nije pokazao u Evroligi (2,6 poena po meču), a kada ode oslobodio bi se prostor za mjesto još jednog igrača van EU.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Višak su i Jusufa Fal i Vili Ernangomez, ali su njihovi ugovori takvi da će Barselona morati da ih "drži" u klubu do kraja godine.

Što se tiče trenera Đoana Penaroje, o njegovom statusu se priča od dolaska u klub. Čini se da nijednog trenutka nije imao baš apsolutnu podršku, međutim za sada nema trenera koji se spominju kao alternativa za njega, možda baš zbog toga što se prvo čeka rasplet sa Navarom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Barselona Evroliga ACB liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC