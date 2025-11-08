logo
Pogledajte najluđu trojku Evrolige: Poslije Hezonjinog pasa Barselona zanijemila

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Real Madrid je pobijedio Barselonu u Barseloni i to u 9. kolu Evrolige

Real Madrid pobijedio Barselonu u Evroligi Izvor: Screenshot/Twitter/@EuroLeague

Barselona je dočekala Real Madrid u devetom kolu Evrolige, ali "kraljevski klub" se, bez obzira na uvijek neugodni gostujući teren ljutog rivala, nije predao. Naprotiv, Real je slavio 101:92, a razlika bi vjerovatno bila i veća da tim Serđa Skariole nije spustio gas u posljednjih 10 minuta.

Susret je između ostalog obilježila i luda trojka Čume Okekea. Bio je to kraj prve četvrtine, a Real je imao lagodnu prisnost, a onda je Okeke, a asistenciju Marija Hezonje dodao Amerikancu, koji je stajao na svojoj polovini terena i bez razmišljanja uputio loptu ka košu rivala, jer na satu nije ostalo još mnogo vremena.

Pogledajte kako je izgledao koš zbog kojeg su zanijemili navijači Barselone: 

Nakon trojke Real je imao značajnih "plus" 10 (34:24), pa su gosti u nastavku samo nizali dobre odluke i važne koševe. Uglavnom su trojkama košarkaši Reala rušili rivala, a u potpunosti su Barselonu nadigrali u skoku, pošto su imali 36 uhvaćenih loptu, dok je Barselona stala na 21. Uspjela je Barsa da ograniči Real na 16 poena u posljednjih 10 minuta, ali to nije bilo dovoljno da se ostvari i pobjeda na domaćem terenu.

Najefikasniji u domu pobjednika bio je Trej Lils sa 29 poena, pratio ga je Fakundo Kampaco sa 15, a isto toliko je dodao i reprezentativac Hrvarske Mario Hezonja. Na drugoj strani, Vil Klajburn je postigao 19, Kevin Panter 18, uz pet asistencija, a Jan Veseli takođe je imao 15 poena, uz 70 odsto šuta iz igre.

Tagovi

Evroliga KK Real Madrid KK Barselona

