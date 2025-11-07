Bili Beron očitao lekciju Erginu Atamanu: "Tipično, bacio je svog igrača pod voz"

Bili Beron je imao šta da kaže Erginu Atamanu poslije kritika koje je turski trener uputio svom košarkašu Ti Džeju Šortsu.

Izvor: EPA/Toms Kalnins/Mondo/Stefan Stojanović

Bili Beron se oglasio povodom nedavnih izjava Ergina Atamana. Selektor Turske i trener Panatinaikosa javno je kritikovao svog beka Ti Džeja Šortsa zbog slabih igara od dolaska u Atinu. Stao je Beron na stranu igrača ovoga puta.

"Tipičan evropski potez. Javno baci svog igrača pod voz i nemoj da preuzmeš nikakvu odgovornost", napisao je Beron na društvenim mrežama. Ti Džej Šorts i Ergin Ataman su nakon toga viđeni na meču Novaka Đokovića i Janika Hanfmana u polufinalu turnira u Atini.

Šta je rekao Ergin Ataman?

Ti Džej Šorts je poslije nevjerovatne sezone, u kojoj je u Parizu davao 18.7 poena i imao 7,5 asistencija po meču, potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan 2.000.000 evra po sezoni, ali ima mnogo skromniji učinak u Atini nego u "gradu svjetlosti".

"Ne znam, ali za sada sam 90 odsto nezadovoljan njegovim partijama. Možda je naša greška, možda je njegova. Realnost je da nismo dobili kvalitet koji smo očekivali od njega", rekao je Ataman na jednoj od konferencija za medije.

Šta je sa Bilijem Beronom?

Ljubimac navijača Crvene zvezde je 2024. godine poslije velikih problema sa povredama završio karijeru. Poslije tri promijenjena koledža igrao je u Litvanji, Belgiji, Španiji i Turskoj prije dolaska u Zvezdu, gdje je proveo dvije godine. Zatim je po dvije sezone bio u Zenitu i Olimpiji iz Milana.