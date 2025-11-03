Ataman se hvata za glavu pred Zvezdu: Možda je rješenje bivši centar Partizana?

Ergin Ataman ima mnogo problema sa centrima i sada bi mogao da pruži šansu Janisu Kuzelogluu.

Crvena zvezda će u srijedu od 18:45 dočekati ekipu Panatinaikosa u "Beogradskoj areni", a na tom meču Ergin Ataman neće imati nijednog klasičnog centra. Nakon povreda Matijasa Lesora i Rišona Holmsa sada je javljeno da će van terena biti i Omer Jurtseven.

Turski centar koji je ove sezone u Evroligi imao prosječno 8,8 poena povredio se na tri nedjelje i neće ga biti u Beogradu, a vidjećemo kako će njegov izostanak nadomjestiti Ataman.

Dobra vijest za njega i "zelene" iz Atine je to što se u stroj vraća krilni centar Aleksandros Samodurov koji može da pokrije i poziciju pet. Tu su i Huančo Ernangomez i Konstatinos Mitoglu koji su igrali na centru tokom karijere, a šansu bi mogao da dobije i bivši centar Partizana.

Sada već iskusni Janis Kuzeloglu je ove sezone igrao dva minuta protiv Virtusa i tu je upisao jedan skok. Ovaj 30-godišnjak iz Soluna nastupa kao četvorka i petica, a Partizan ga je kao klinca doveo 2014. godine. Ipak, poslije godinu dana napustio jeBeograd i razvijao se u Apolonu, Lavriju, Arisu, Iraklisu, AEK-u, San Pablo Burgosu i sada je došao da bude rezerva u Panatinaikosu. Ako sada ne dobije šansu pitanje je kada će.