Veliki maler za Atamana pred Zvezdu: Panatinakos bez ključnog igrača stiže u Beograd

Panatinaikos žestoko oslabljen na centarskoj poziciji, Ataman mora da traži iznuđeno rješenje.

Izvor: TOLGA BOZOGLU/EPA

Košarkaši Crvene zvezde imaju šest uzastopnih pobeda u Evroligi, a u narednom kolu dočekuju jednog od najtežih rivala, ekipu Panatinaikosa. Meč je na programu u srijedu od 19 časova u Beogradskoj areni. Ono što može da bude olakšavajuća okolnost za crveno-bijele je to što Ergin Ataman neće moći da računa na centra Omera Jurtsevena.

Medicinski tim je procijenio da je u pitanju istegnuće levog aduktora drugog stepena, što će ga nekoliko utakmica odvojiti od terena, a prve procjene su da će pauzirati tri nedelje. Ataman ima već dosta problema na centarskoj poziciji, pošto su na listi povrijeđenih Rišon Holms i Matijas Lesor.

Turčin će morati da se prilagodi, verovatno premještajući Dinosa Mitoglua ili Huanča Ernangomeza na poziciju petice, ali je praktično ostao bez klasičnog centra.

U 8 utakmica Evrolige ove sezone, Jurtseven prosečno beleži 8,8 poena, 4,8 skokova i 1,1 asistenciju po utakmici. U domaćem takmičenju prosječno postiže 13,3 poena, 7,7 skokova i 1,3 blokade po meču u tri odigrane utakmice.

Kakva je situacija u Zvezdi?

Zvezda je zbog nekoliko malera na startu sezone morala da dovede nova pojačanja. Na centarskoj poziciji fale Džoel Bolomboj i Hasijel Rivero, na bekovskoj Ajzea Kenan, Tajson Karter i Devonte Grejem. Nije bilo nije Džordana Nvore u posljednjih nekoliko mečeva, ali očekuje se njegov povratak u što kraćem roku. To je donekle nagovijestio i trener Saša Obradović posle poraza od Spartaka.