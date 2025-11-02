"Htio je sve da pokaže, to mu se osvetilo": Obradović jednog igrača nikad ne bi mijenjao

Trener Crvene zvezde Saša Obradović komentarisao poraz od Spartaka iz Subotice.

Trener Crvene zvezde Saša Obradović govorio je na konferenciji za medije poslije poraza od subotičkog Spartaka 80:85. U timu nije bilo Čime Monekea, Kodija Milera-Mekintajera i povrijeđenog Džordana Nvore, dok su svojih pet minuta dobili Jago dos Santos i novajlija Džared Batler.

Ovo je Obradovićev prvi neuspjeh od povratka na Mali Kalemegdan, nijednog momenta nije tražio alibi već je istakao da je rival zasluženo pobijedio.

"Čestitke Spartaku, zaslužili su da pobijede. Možda mi u posljednjim minutima kao što smo protiv Makabija dobro rješavali, sada smo imali loša rješenja. Pogodili su neke teške šuteve na kraju, zaslužena pobjeda", rekao je Obradović u uvodu konferencije.

U odsustvu Kodija Milera-Mekintajera, Dos Santos i Batler su dobili više minuta, trener kaže da je bilo dobrih i loših odluka o čemu će tek diskutovati.

"Jedan i drugi su imali dobra rješenja i neka klizanja, izgubljene lopte bez razloga. Batler je vrhunski talenat i sigurno će biti jako važan. Želio je da pokaže sve, to zna da se osveti, što se igre tiče. Vidi se da mu fali malo fizičke kondicije, te greške dolaze i odatle", kaže Obradović.

Upitan je da li je Nikola Kalinić lider iz sjenke?

"Nije iz sjenke, on je pravi lider, na različitim pozcijama imamo lidere i to treba da bude važnost ove ekipe. Treba da bude teško za skauting, da u svakoj utakmici imamo drugog lidera. Moje je da dam važnost svakome, Nikola je jedan igrač koji i u napadu i odbrani pravi razliku, razumije igru više od ostalih. Zadovoljstvo je imati ga u timu. Mislim da će moći da pomogne timu još više."

Crvena zvezda je zabilježila dva poraza u ABA ligi i nalazi se na tek 6. poziciji u grupi B.

"Gdje god sam bio, u Berlinu, Monaku pa sad u Zvezdi postoji pritisak. Igrači sa većim žarom igraju protiv favorita, treba biti pametan, dugačka je liga, treba razmišljati na duge stane", rekao je trener Zvezde.

Da li su potcijenili rivala koji ih je dobio četiri puta zaredom? "Ne bih išao u prošlost. Nismo mi imali manji respekt, 32 minuta smo vodili, možda je svježina ili bolja priprema presudila. Imali smo 45 minuta treninga u totalno novom sastavu. Vidi se da je Spartak potrošio dobro vrijeme da se spremi. Radio sam Vladom u Lokomotivi, zna kako razmišljam, u svakom slučaju igrači su pokazali karakter i zasluženo dobili."

Panatinaikos i Budućnost su naredni rivali? "Oporavili smo igrače koji su nam važni, Moneke i Kodi će biti u timu. Sve će ovo da legne, vjerujem u ovu ekipu, niko ne očekuje da ćemo sve da dobijemo i da smo najbolji, ali je dobro da se pobjeđuje. Naučili smo lekciju, Spartak nam ostaje dužnik. Poslije imamo i duplo kolo, biće teško", zaključio je Obradović.