Majk Džejms sredio pojačanje Zvezdi: Obradović otkrio kako je dobio preporuku od "buntovnika" iz Monaka

Trener Crvene zvezde Saša Obradović govorio je o dosadašnjem učinku svoje ekipe od povratka na Mali Kalemegdan. Ne daje velika obećanja i očekuje da se najnovije pojačanje Džared Batler što prije uklopi u tim.

Trener Crvene zvezde Saša Obradović ne zna poraz od povratka na Mali Kalemegdan. Crveno-bijeli su u nizu od šest pobjeda u elitnom takmičenju i utisak je da timska energija na nikad višem nivou. Svi se pitaju šta je Obradović uradio Mileru-Mikentajeru i Monekeu, a napravio je i pravi potez sa dovođenjem Donatasa Motiejunsa. Sada se čeka da što prije uvede u sistem najnovije pojačanje, Džareda Batlera.

Najveći trenerski uspjeh Obradović je ostvario sa ekipom Monaka kada su stigli do Fajnal-fora, da li može da iskoristi drugu šansu i napravi sa Zvezdom iskorak u Evroligi?

"Bitno je da se stvore zdravi temelji, to je osnova dobre atmosfere i mogućnosti pravljenja velikih rezultata. Mnogo faktora utiče na ostvarenje, na neke od njih ne možeš da reaguješ. Živimo u vremenu u kom kratkoročni rezultati mogu da presude treneru i organizaciji u celini. Uvijek mi je bilo bitno da sve postavim tako da su ciljevi kao što je pravljenje velike Zvezde negde u daljini, a da se stvari na koje možeš da utičeš dešavaju danas. Najvažnije mi je da na kraju znam da sam uradio nešto dobro za mene i Zvezdu, jer male stvari prave razliku, rekao je Obradović i nastavio:

"Sutra kad neki igrač bude dolazio pitaće druge o klubu. I Džered Batler je pitao neke igrače prije nego što je došao. Jedan od njih je i Majk Džejms. Vjerovatno da je i tu bila preporuka. I ne samo za mene, koji sam sada dio Zvezde i u punom svjetlu promovišem klub", rekao je Obradović za Meridiansport.

Košarkaše Zvezde sada čeka duel sa ekipom Spartaka u ABA ligi i Panatinaikosa u Evroligi, a Obradović ističe da je glavni zadatak uklopiti Batlera.

"Spartak nam je važna utakmica da zadržimo kontinuitet rezultata i igre. Dobri su, bili smo Vlada Jovanović i ja zajedno u Krasnodaru, dobri smo prijatelji i znam koliki uticaj ima na njihovu igru. Ali, mi gledamo samo nas, sebi smo najvažniji, pobjede su glavni pokretač svega. U situaciji smo da moramo da integrišemo novog igrača da se privikne na ekipu, a opet svi od njega očekuju čuda. Ljudi moraju da budu strpljivi, jer nije to ‘Daj djeci loptu i neko će da napravi razliku’. Siguran sam da će Batler na svojoj poziciji praviti razliku, ali mu treba dati vremena. Najvažnije je da tim diše zajedno. Ego svako ima, a tvoj kvalitet da ih razumeš i staviš u funkciju tima je ključ uspjeha", rekao je Obradović.

Osvrnuo se na svoju odluku da se vrati u Zvezdu poslije pet godina. "Neko je rekao: Ili si lud ili je mnogo voliš. Naučio sam vremenom da stvari koje su mene ranije u životu opredjeljivale - loša, pa i najlepša iskustva - moram da stavim iza sebe i gledam koja je tog trenutka najbolja opcija u svakom pogledu. Prilika da dođeš tamo gdje si voljen, gdje si odrastao, gdje su ti korijeni, pripadnost koja se nikad nije dovodila u pitanje, uz mogućnost da praviš nešto veliko i situacija koja je stvorena da se tako nešto uradi… Puna podrška koja je nivo više nego ranije meni čini samo dodatni motiv i ambiciju. Sve to se dešava u mom voljenom klubu, u Beogradu i čini ovu situaciju posebnom", dodao je bivši trener Monaka.