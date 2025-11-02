Spartak režirao nestvaran preokret i ludom serijom srušio Zvezdu

Košarkaši Crvene zvezde doživjeli su četvrti uzastopni poraz od Spartaka iz Subotice.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Spartaka u Subotici rezultatom 85:80, u okviru 5. kola ABA lige. Ovo je četvrti uzastopni poraz crveno-bijelih protiv rivala koji se takmiči u Ligi šampiona. Subotičani su napravili nevjerovatnu seriju u završnici, pronašli šut sa distance i na kraju režirali novo iznenađenje.

Izabranici Saše Obradovića su vodili praktično tokom cijele utakmice, imali su dvocifrenu prednost u trećoj dionici, da bi u posljednjem kvartalu ušli u nervozu, donosili loše odluke u napadu i odbrani, što je Spartak znao da iskoristi. Činilo se da Zvezda ima "više od igre", Miljenović je sjajno ušao u meč, Batler je igrao sa dosta samopouzdanja, dok se domaćin mučio da nađe ritam u napadu. Jedini je bio raspoložen Nikolić, ali ubrzo je Henlan dolazio do svoje igre i bio pokretač preokreta.

Crveno-bijeli su odigrali dobro prvo poluvrijeme, da bismo gledali jednu neefikasnu treću četvrtinu gdje je Jago imao značajnu ulogu. Brzo su košarkaši Zvezde ušli u problem sa faulovima, u finišu treće dionice je Spartak najavio preokret, a šut je kad tad morao da proradi.

Donekle je proradio i kod Zvezde, ali su košarkaši Spartaka serijom 9:0 stigli do preokreta. Jeste Batler u tom šuterskom obračunu vratio nadu Zvezdi trojkom (80:82), ali je prethodno imao loše odluke u napadu, ali Drobnjaku nije zdrahtala ruka.

Najefikasniji na utakmici je bio Danilo Nikolić sa 21 poenom i sedam skokova. Henlan ga je pratio sa 16, Tompson 14, a Luka Cerovina je dodao 10.

Kod Zvezde je Džered Batler imao 16, Jago dos Santos je imao 11 poena i osam asistencija. Dvocifreni su bili još Stefan Miljenović i Ebuka Izundu sa po 10 poena.