Spartak režirao nestvaran preokret i ludom serijom srušio Zvezdu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Košarkaši Crvene zvezde doživjeli su četvrti uzastopni poraz od Spartaka iz Subotice.

Crvena zvezda poražena od Spartaka iz Subotice Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Spartaka u Subotici rezultatom 85:80, u okviru 5. kola ABA lige. Ovo je četvrti uzastopni poraz crveno-bijelih protiv rivala koji se takmiči u Ligi šampiona. Subotičani su napravili nevjerovatnu seriju u završnici, pronašli šut sa distance i na kraju režirali novo iznenađenje.

Izabranici Saše Obradovića su vodili praktično tokom cijele utakmice, imali su dvocifrenu prednost u trećoj dionici, da bi u posljednjem kvartalu ušli u nervozu, donosili loše odluke u napadu i odbrani, što je Spartak znao da iskoristi. Činilo se da Zvezda ima "više od igre", Miljenović je sjajno ušao u meč, Batler je igrao sa dosta samopouzdanja, dok se domaćin mučio da nađe ritam u napadu. Jedini je bio raspoložen Nikolić, ali ubrzo je Henlan dolazio do svoje igre i bio pokretač preokreta.

Crveno-bijeli su odigrali dobro prvo poluvrijeme, da bismo gledali jednu neefikasnu treću četvrtinu gdje je Jago imao značajnu ulogu. Brzo su košarkaši Zvezde ušli u problem sa faulovima, u finišu treće dionice je Spartak najavio preokret, a šut je kad tad morao da proradi.

Donekle je proradio i kod Zvezde, ali su košarkaši Spartaka serijom 9:0 stigli do preokreta. Jeste Batler u tom šuterskom obračunu vratio nadu Zvezdi trojkom (80:82), ali je prethodno imao loše odluke u napadu, ali Drobnjaku nije zdrahtala ruka.

Najefikasniji na utakmici je bio Danilo Nikolić sa 21 poenom i sedam skokova. Henlan ga je pratio sa 16, Tompson 14, a Luka Cerovina je dodao 10.

Kod Zvezde je Džered Batler imao 16, Jago dos Santos je imao 11 poena i osam asistencija. Dvocifreni su bili još Stefan Miljenović i Ebuka Izundu sa po 10 poena.

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Spartak Subotica ABA liga

