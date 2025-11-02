logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda bez ubitačnog tandema protiv starog dužnika: Moneke i Miler-Mekintajer nisu trenirali

Zvezda bez ubitačnog tandema protiv starog dužnika: Moneke i Miler-Mekintajer nisu trenirali

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Košarkaši Crvene zvezde traže nastavak pobjedničkog niza protiv Spartaka u Subotici.

Crvena zvezda protiv Spartaka bez Monekea i Miler-Mekintajera Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde gostujuju ekipi Spartaka iz Subotice od 19 časova u Dudovoj šumi, a meč se igra u okviru 5. kola ABA lige. Crveno-bijeli su vezali sedam pobjeda u svim takmičenjima nakon dolaska Saše Obradovića, ali daleko od toga da tim Vlade Jovanovića treba olako shvatiti. Osjetili su to crveno-bijeli na svojoj koži prošle sezone u plej-ofu Superlige. Ipak, zahuktala Zvezda po svemu sudeći neće imati u sastavu za sada najjače karike, Čimu Monekea i Kodija Milera-Mekintajera.

Prema fotografijama i snimcima objavljenim na zvaničnim kanalima Zvezde, lideri crveno-bijelih tokom dana nisu odradili šuterski trening, što je signal da su dobili slobodno od trenera Obradovića. Nigerijsko-američki duo je bio na visini zadatka u prethodnom duplom kolu Evrolige, dosta minuta je za njima, pa ova odluka ne čudi.

Dvanaest igrača koji su trenirali su: Kalinić, Dobrić, Davidovac, Radošić, Nedeljković, Plavšić, Miljenović, Motiejunas, Dos Santso, Izundu, Odželej i Batler. 

Još uvijek se čeka da se Devonte Grejem priključi treninzima, pošto je njegov oporavak pri kraju, dok nije poznata situacija sa Džordanom Nvorom i Tajsonom Karterom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Spartak Subotica ABA liga Čima Moneke Kodi Miler Mekintajer

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC